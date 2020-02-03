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07:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитана доля желающих покинуть Россию

Переехать на постоянное место жительства в другую страну хотели бы 17 процентов россиян, следует из данных опроса, проведенного центром «Ромир». Результаты исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Источник: AP 2020
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Больше всего опрошенных — 14 процентов из числа тех, кто хотел бы уехать из России — рассматривают в качестве приоритетного варианта США.

По восемь процентов опрошенных назвали Испанию и Германию. Семь процентов указали Канаду, еще столько же затруднились дать ответ.

По пять процентов респондентов выбрали бы Италию и Австралию. Симпатию четырех процентов опрошенных получили Украина, Израиль, Финляндия, а также вариант «Европа в целом».

Три процента называли Черногорию, Францию и Австрию, два — Швецию, Таиланд, Индию, Исландию и Египет. По одному проценту из тех, кто рассматривает для себя эмиграцию, выбрали бы Великобританию, Кипр, Турцию, Японию, Латвию, Швейцарию, Чехию, Грецию, Болгарию и Бразилию.

При этом 83 процента респондентов планируют в обозримом будущем продолжать жить в России.

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