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11:58 (мск), источник: РИА Новости

Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Роскачество объяснило разницу между сроком годности и сроком хранения продукта и указало, сколько могут храниться в холодильнике разные категории продукции, следует из материалов организации.

Источник: РИА Новости

«Срок годности — временной промежуток, в течение которого товар пригоден для использования по назначению. По истечению этого срока продукт употреблять нельзя. Сроки годности прописаны в техрегламентах и СанПиН для каждой подгруппы продуктов. Произвольно изменить их производитель не может», — приводятся в сообщении слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Она пояснила, что если в состав продукции входит несколько компонентов, срок годности определяется по ингредиенту с наименьшим сроком хранения, а если товар продают вразвес, срок исчисляется со дня его изготовления.
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В частности, ультраскоропортящиеся продукты сохраняют потребительские свойства лишь от 12 часов до 3 дней и только в охлажденном состоянии, поэтому производитель обязан указать на упаковке дату производства, а также день и час изготовления. К таким продуктам относятся пирожные с кремом, готовые салаты, свежая рыба и полуфабрикаты из охлажденного мяса, пояснила эксперт.

Что касается скоропортящихся продуктов, то они могут храниться в холодильнике от 3 до 30 суток: например, пастеризованное молоко в мягкой упаковке — 5 суток, йогурт — 14 дней. Продукты длительного хранения могут храниться больше месяца: например, сухофрукты в темном и сухом и проветриваемом месте пролежат до года, мука, соль, чай, сахар и некоторые виды консервов — два года.

«Но все это справедливо до тех пор, пока продукт не вскрыт. И, разумеется, до момента вскрытия он должен храниться в соответствии с предъявляемыми требованиями», — заключила Викулова.

Во время загрузки произошла ошибка.
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