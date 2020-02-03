10:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Австрии слепили самого большого снеговика в мире
Он украшает собой горнолыжный курорт в городке Доннерсбахвальд.
В австрийской Штирии слепили самого высокого в мире снеговика высотой 38 метров, сообщает Spiegel.
Гиганта, который уже попал в Книгу рекордов Гиннесса, прозвали Риези. Его сознательно создали стройным, а не упитанным.
Лепили Риези не без проблем: наполненный снегом цилиндр дважды падал с головы.
Предыдущий рекорд принадлежал снеговику из штата Мэн в США. Его высота составляла 37,21 метра.
Анна Лысенко