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10:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австрии слепили самого большого снеговика в мире

Он украшает собой горнолыжный курорт в городке Доннерсбахвальд.

В австрийской Штирии слепили самого высокого в мире снеговика высотой 38 метров, сообщает Spiegel.

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Гиганта, который уже попал в Книгу рекордов Гиннесса, прозвали Риези. Его сознательно создали стройным, а не упитанным.

Лепили Риези не без проблем: наполненный снегом цилиндр дважды падал с головы.

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Предыдущий рекорд принадлежал снеговику из штата Мэн в США. Его высота составляла 37,21 метра.

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Анна Лысенко

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