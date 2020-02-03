10:57 (мск), источник: Life.ru
На Камчатке обнаружили новые минералы
Во время работ учёные исследовали породы на термальных полях Южной Камчатки, на территории вулкана Кошелевский, на Камбальном вулканическом хребте и Паужетском месторождении.
Исследователи обнаружили на Камчатке новые минералы, сообщает
Открытие сделали учёные, участвовавшие в реализации президентского гранта по господдержке молодых учёных, который в 2019 году получила кандидат
— Впервые установлен на Камчатке или в России в целом ряд минералов. Среди них клайрит, который ранее не связывали с вулканической деятельностью, — приводит её слова РИА «Новости».
Во время работ учёные впервые подробно ознакомились с минеральным составом выцветов (налётов легкорастворимых солей на поверхности пород). Они изучали минералы на термальных полях Южной Камчатки, на территории вулкана Кошелевский, на Камбальном вулканическом хребте и Паужетском месторождении.
Ранее сообщалось, что учёные нашли новый минерал в составе упавшего в Бурятии метеорита.