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10:57 (мск), источник: Life.ru

На Камчатке обнаружили новые минералы

Во время работ учёные исследовали породы на термальных полях Южной Камчатки, на территории вулкана Кошелевский, на Камбальном вулканическом хребте и Паужетском месторождении.

Источник: РИА "Новости"

Исследователи обнаружили на Камчатке новые минералы, сообщает пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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Открытие сделали учёные, участвовавшие в реализации президентского гранта по господдержке молодых учёных, который в 2019 году получила кандидат геолого-минералогических наук Елена Житова.

— Впервые установлен на Камчатке или в России в целом ряд минералов. Среди них клайрит, который ранее не связывали с вулканической деятельностью, — приводит её слова РИА «Новости».

Во время работ учёные впервые подробно ознакомились с минеральным составом выцветов (налётов легкорастворимых солей на поверхности пород). Они изучали минералы на термальных полях Южной Камчатки, на территории вулкана Кошелевский, на Камбальном вулканическом хребте и Паужетском месторождении.

Ранее сообщалось, что учёные нашли новый минерал в составе упавшего в Бурятии метеорита.

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