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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь

В больнице китайского города Харбин, провинция Хэйлунцзян, зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь. Об этом сообщает местный новостной портал ECNS.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 09:33 MSK, 03.02
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Пациентка, имя которой не уточняется, находилась на 38-й неделе беременности. 30 января врачи решили провести кесарево сечение, поскольку состояние женщины ухудшалось. Вес новорожденной составлял 3,05 килограмма. Врачи оценили здоровье младенца на десять из десяти баллов по шкале Апгар.

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Медики, принимавшие участие в родах, проходят проверку на коронавирус. У новорожденной девочки дважды взяли анализ на смертельно опасный вирус 2019-nCoV — 31 января и 2 февраля. В обоих случая результат был отрицательным. Мать и дочь находятся под наблюдением докторов в изолированных палатах. По данным врачей, женщина идет на поправку.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Эвакуация россиян из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая начнется 3—4 февраля. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

24 января сообщалось, что В СМИ появились фотографии предположительного места зарождения коронавируса — рынка морепродуктов в китайском городе Ухань. С момента начала эпидемии местные власти закрыли рынок.

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