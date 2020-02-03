Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Азия»: Кто пытается нажиться на панике из-за вируса Спекуляции и фейки на тему вируса в странах Центральной Азии: есть первые задержанные
Фоторепортажи
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
12Фото «Савеловской» стало одним из лучших снимков архитектуры
12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Принцесс Диснея заставили пережить плохой день (фото)

Обычное дело для обычных людей.

Художник Дейв Саламанка из Аргентины поместил принцесс Диснея в современную реальность. Нет, девушки не сменили бальные платья на мини-юбки. Саламанка придумал кое-что получше.

Во время загрузки произошла ошибка.
Белль

Саламанка заставил Белоснежку, Золушку, Ариэль и других героинь сидеть в чатах, опаздывать на работу, томиться в офисе, ждать поезд в метро и делать селфи в ванной. В общем, обычная жизнь современных девушек, но выглядит все равно уморительно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Ариэль
Во время загрузки произошла ошибка.
Белоснежка
Во время загрузки произошла ошибка.
Спящая Красавица
Во время загрузки произошла ошибка.
Дракончик Мушу
Во время загрузки произошла ошибка.
Жасмин
Во время загрузки произошла ошибка.
Золушка
Во время загрузки произошла ошибка.
Минни Маус

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Мишустин поручил депортировать иностранцев с коронавирусом
Подсчитана доля желающих покинуть Россию
Федору Емельяненко посоветовали завершить карьеру
Кокорин назвал свою зарплату в «Зените»
Главу Керчи отправили в отставку после скандала с блокадниками
В России предложили ужесточить наказание для шумных соседей
Турция нанесла удары по сирийским военным в ответ на обстрел
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
Как показать скрытые папки в Windows 10 И как скрыть любую папку
Горячие темы на Авто
Кто сильнее - природа или человек? 268
Другие страны 229
С Праздником! 157
Увеличение штрафов за нарушения ПДД 124
Кино
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан Создатели начали работу над седьмым сезоном сериала с нуля
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Невыносимый муж 467
Как я провёл выходные. Фроша в Томске 2 167
Дети по знаку зодиака 143
Родители и дети 114
Леди
BAFTA 2020: Йоханссон в перьях, Терон в гофре, Боня в смокинге Звезды выбрали для красной дорожки роскошные наряды.
Новости партнеров
Свадьба Волочковой пройдет с королевским размахом
Признаки заражения смертельным китайским вирусом
Цекало запрещает своим детям даже говорить об их собственной матери
Китайский коронавирус: мифы, правда и развод в российских больницах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь