12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Принцесс Диснея заставили пережить плохой день (фото)
Обычное дело для обычных людей.
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Обычное дело для обычных людей.
Художник Дейв Саламанка из Аргентины поместил принцесс Диснея в современную реальность. Нет, девушки не сменили бальные платья на
Саламанка заставил Белоснежку, Золушку, Ариэль и других героинь сидеть в чатах, опаздывать на работу, томиться в офисе, ждать поезд в метро и делать селфи в ванной. В общем, обычная жизнь современных девушек, но выглядит все равно уморительно.
Анна Лысенко