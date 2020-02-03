12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Громкие «выстрелы» под водой оказались хлопками тюленя (видео)
Считается, что тюлени хлопают во время брачного периода, отпугивая соперников и привлекая самок.
Исследователям впервые удалось записать на видео, как серый тюлень хлопает под водой.
Хлопки животного похожи на выстрелы из дробовика, говорит автор ролика Бен Бервилл, исследователь из Университета Ньюкасла.
Видео снято и опубликовано в Marine Mammal Science в рамках морского исследования Университета Монаша в Австралии.
Серый, или длинномордый тюлень обитает в умеренных водах Атлантики, на побережье Исландии, Британских островов, Норвегии и Кольского полуострова. В Балтийском море обитает отдельный подвид — Halichoerus grypus macrorhynchus. В России серый тюлень является охраняемым видом.
Анна Лысенко