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12:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Громкие «выстрелы» под водой оказались хлопками тюленя (видео)

Считается, что тюлени хлопают во время брачного периода, отпугивая соперников и привлекая самок.

Исследователям впервые удалось записать на видео, как серый тюлень хлопает под водой.

Хлопки животного похожи на выстрелы из дробовика, говорит автор ролика Бен Бервилл, исследователь из Университета Ньюкасла.

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Видео снято и опубликовано в Marine Mammal Science в рамках морского исследования Университета Монаша в Австралии.

Серый, или длинномордый тюлень обитает в умеренных водах Атлантики, на побережье Исландии, Британских островов, Норвегии и Кольского полуострова. В Балтийском море обитает отдельный подвид — Halichoerus grypus macrorhynchus. В России серый тюлень является охраняемым видом.

Анна Лысенко

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