Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову «повезло»

Патриарх посетил самый южный континент Земли, Антарктиду, в 2016 году, это произошло впервые в истории Русской православной церкви.
«Очень много рисков в жизни полярников, и, наверняка, многие из них, пройдя через какое-то очень рискованное испытание, оценивая то, что с ними произошло, употребляют это для меня совершенно непонятное слово “повезло”. Что это — повезло? Куда повезло, как повезло, кто вез? Здесь возникает очень много вопросов», — сказал патриарх в интервью на телеканале «Россия 24», приуроченном к 200-летию открытия материка Фаддеем Беллинсгаузеном.
По словам патриарха, в жизни человека бывают некие «пограничные зоны», вступая в которые, он теряет контроль над жизненными обстоятельствами и даже над самим собой. В пример предстоятель РПЦ привел ситуацию, когда полярник попал в лавину и «просто летит в этом потоке снега и пыли».
«Был такой случай, с моими очень близкими людьми, мужем и женой, достаточно пожилыми людьми, которые попали в лавину, самую большую со времен Второй мировой войны, и остались живы. Вот им даже в голову не пришло использовать слово “повезло”. Потому что это не везение, а это сила Божия, которая вторгается в нашу жизнь в тот момент — если мы, конечно, желаем, чтобы Господь в нашу жизнь вошел, — когда уже у нас самих нет никаких сил и возможностей контролировать ситуацию и то, что с нами происходит», — сказал патриарх.
По его мнению, в подобных ситуациях «Господь прямо включается в нашу жизнь» и как бы «ведет нас за руку».
«Поэтому слово “повезло” не имеет смысла, а вот упование на помощь Божию и свидетельство о реальности этой помощи имеет, в том числе, и рациональное обоснование», — заключил первоиерарх Русской церкви.
Фаддей Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принял участие в кругосветном мореплавании под руководством Ивана Крузенштерна.
В 1819 году он отправился на шлюпах «Восток» и «Мирный» (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли (корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году). В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.