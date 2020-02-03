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14:52 (мск), источник: РИА Новости

Патриарх Кирилл рассказал, как он относится к слову «повезло»

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает неправильным использование полярниками слова «повезло» в случае их спасения из каких-то смертельно опасных ситуаций. По его мнению, подобные случаи являются «свидетельством реальности помощи Божией».

Источник: РИА "Новости"

Патриарх посетил самый южный континент Земли, Антарктиду, в 2016 году, это произошло впервые в истории Русской православной церкви.

«Очень много рисков в жизни полярников, и, наверняка, многие из них, пройдя через какое-то очень рискованное испытание, оценивая то, что с ними произошло, употребляют это для меня совершенно непонятное слово “повезло”. Что это — повезло? Куда повезло, как повезло, кто вез? Здесь возникает очень много вопросов», — сказал патриарх в интервью на телеканале «Россия 24», приуроченном к 200-летию открытия материка Фаддеем Беллинсгаузеном.

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По словам патриарха, в жизни человека бывают некие «пограничные зоны», вступая в которые, он теряет контроль над жизненными обстоятельствами и даже над самим собой. В пример предстоятель РПЦ привел ситуацию, когда полярник попал в лавину и «просто летит в этом потоке снега и пыли».

«Был такой случай, с моими очень близкими людьми, мужем и женой, достаточно пожилыми людьми, которые попали в лавину, самую большую со времен Второй мировой войны, и остались живы. Вот им даже в голову не пришло использовать слово “повезло”. Потому что это не везение, а это сила Божия, которая вторгается в нашу жизнь в тот момент — если мы, конечно, желаем, чтобы Господь в нашу жизнь вошел, — когда уже у нас самих нет никаких сил и возможностей контролировать ситуацию и то, что с нами происходит», — сказал патриарх.

По его мнению, в подобных ситуациях «Господь прямо включается в нашу жизнь» и как бы «ведет нас за руку».
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«Поэтому слово “повезло” не имеет смысла, а вот упование на помощь Божию и свидетельство о реальности этой помощи имеет, в том числе, и рациональное обоснование», — заключил первоиерарх Русской церкви.

Фаддей Беллинсгаузен родился на острове Сааремаа в 1778 году. Он окончил Кронштадтский морской кадетский корпус и принял участие в кругосветном мореплавании под руководством Ивана Крузенштерна.

В 1819 году он отправился на шлюпах «Восток» и «Мирный» (им командовал Михаил Лазарев) к берегам неизведанной южной земли (корабли достигли побережья Антарктиды в 1820 году). В ходе экспедиции были открыты материк Антарктида и 29 островов. Во время похода были собраны уникальные естественно-научная и этнографическая коллекции, которые хранятся в Казанском университете.

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