Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В Ухане за 10 дней построили больницу на тысячу пациентовЕе начали возводить 23 января
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
18Юбилей Дмитрия Маликова
14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дворец в Ватикане превратили в приют для бездомных

Сперва в здании хотели обустроить отель, но затем изменили решение.

Дворец Мильори XIX века возле площади Святого Петра в Ватикане стал приютом для бездомных.

Такое решение принял папа римский Франциск, сообщает NBC. Он присвоил зданию новое название — Дворец для бедных.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дворец в свое время был пожертвован католической церкви семьей Мильори, в честь которой и назван. Последние 70 лет здание принадлежало ордену Каласанциане, который заботился о матерях-одиночках, но в прошлом году эта организация переехала в другое здание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Верхние два этажа дворца будут использованы как общежитие для 50 мужчин и женщин. Внизу волонтеры будут обучать всех желающих постояльцев пользоваться компьютерами. Во дворце также выделят зал для чтения и обустроят кабинет психологической помощи.

По просьбе Ватикана компания, которая занималась реконструкцией дворца, наняла бездомных для помощи строителям.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Песков прокомментировал идею об упоминании Бога в Конституции
Издевавшийся над Шамсутдиновым солдат отказался от показаний
Допинг-проба российского чемпиона дала положительный результат
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
В Ухане построили больницу за 10 дней (фото, видео)
В Кремле ответили на заявление Эрдогана об «аннексии» Крыма
Аналитики предрекли падение рубля
Здоровье
В России выявили двух первых больных коронавирусом Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
Авто
Запатентован новый российский автомобиль (фото) Частная компания «Зетта» оформила патент на внешность одноимённого электромобиля
Кино
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан Создатели начали работу над седьмым сезоном сериала с нуля
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Невыносимый муж 591
Как я провёл выходные. Фроша в Томске 2 220
Дети по знаку зодиака 215
Ребенок не учится в школе 202
Леди
BAFTA 2020: Йоханссон в перьях, Терон в гофре, Боня в смокинге Звезды выбрали для красной дорожки роскошные наряды.
Дом
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Где живут студенты московских вузов
Как сносят последнюю московскую деревню
5 неочевидных вещей, о которых стоит подумать перед ремонтом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь