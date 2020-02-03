14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дворец в Ватикане превратили в приют для бездомных
Сперва в здании хотели обустроить отель, но затем изменили решение.
Дворец Мильори XIX века возле площади Святого Петра в Ватикане стал приютом для бездомных.
Такое решение принял папа римский Франциск, сообщает NBC. Он присвоил зданию новое название — Дворец для бедных.
Дворец в свое время был пожертвован
Верхние два этажа дворца будут использованы как общежитие для 50 мужчин и женщин. Внизу волонтеры будут обучать всех желающих постояльцев пользоваться компьютерами. Во дворце также выделят зал для чтения и обустроят кабинет психологической помощи.
По просьбе Ватикана компания, которая занималась реконструкцией дворца, наняла бездомных для помощи строителям.
Анна Лысенко