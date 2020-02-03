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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

63-летняя актриса из Тайваня выглядит вдвое моложе своего возраста

На вид ей не дашь больше 30 лет.

В начале февраля в соцсетях появились снимки тайваньской актрисы Чэнь Мэйфэнь, сделанные на съемках местной телепрограммы, посвященной Новому году. Актриса пришла в студию в довольно откровенном полупрозрачном платье. Но пользователей Сети за пределами Тайваня поразило другое — оказалось, что миловидной девушке на фото уже 63 года.

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Чэнь Мэйфэнь стала популярной в родной стране еще 40 лет назад, когда выиграла местный конкурс красоты. После съемок в рекламе и видеоклипах она начала сниматься и в кино. Сейчас Мэйфэнь занята в кино и на телевидении, занимается благотворительностью, поет песни и обладает неофициальным званием «самой сексуальной женщины старшего возраста».

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В своем интервью изданию Daily Mail Мэйфэнь рассказала, что секрет ее невероятной молодости заключается в самых простых вещах. Например, актриса ежедневно по утрам выпивает миску супа с имбирем, регулярно занимается йогой, много гуляет на свежем воздухе и вместо десертов ест замороженные фрукты.

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При росте 165 сантиметров Чэнь Мэйфэнь весит 52 килограмма и уверяет, что не придерживается никаких строгих диет и любит традиционную кухню.

Про пластические операции актриса молчит и уверяет, что никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам.

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Несмотря на то, что актрисе не дашь больше 30 лет, реальный возраст все-таки ее беспокоит. По словам Чэнь, которая около пяти лет назад пережила болезненный развод с мужем, она не может найти подходящего мужчину, потому что они интересуются девушками помоложе.

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Екатерина Гура

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