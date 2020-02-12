11:00 (мск)
Российский сервис знакомств научился подбирать пары по тегам
Теперь знакомиться в Сети стало еще проще.
Российский сервис знакомств Mamba запустил новую функцию. Теперь в анкету можно добавлять важные для себя теги и подбирать людей по ним.
Теги на Mamba динамические: их можно менять, удалять, создавать новые. Они отражают актуальные увлечения человека и все то, что его волнует в данный момент. Это может быть новый сериал, новая музыка, крупное спортивное событие, год выпуска из института, редкое хобби.
Создатели сервиса считают, что совпадение тегов — хороший повод для знакомства, а новая функция сделает поиск максимально эффективным.
Теги — это своего рода личный брендинг. Проставляя теги в своей анкете, человек добавляет штрихи к своему портрету на Мамбе и таким образом заявляет о своей уникальности. За первые дни тестирования функцией воспользовалось чуть более полумиллиона человек, и в системе появилось 50 тысяч уникальных тегов.
Кстати, выяснилось, что женщины добавляют теги чаще мужчин. В среднем на одну женщину приходится четыре интереса, а на мужчину — только два. В ТОП-5 женских интересов на Mamba входят чувство юмора, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. В ТОП-5 мужских интересов входят автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.
Mamba — крупнейший российский