Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Космонавт рассказал о работе с роботом Федором на МКС Российский космонавт Александр Скворцов рассказал о работе на МКС после возвращения на Землю
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
18Юбилей Дмитрия Маликова
11:00 (мск)

Российский сервис знакомств научился подбирать пары по тегам

Теперь знакомиться в Сети стало еще проще.

Российский сервис знакомств Mamba запустил новую функцию. Теперь в анкету можно добавлять важные для себя теги и подбирать людей по ним.

Для этого пользователю надо добавить нужные теги в фильтры поиска, и Mamba подберет людей, которые максимально ему подходят. В получившемся списке также учитывается геопозиция, возраст, рост, цели знакомств и другие параметры.

Теги на Mamba динамические: их можно менять, удалять, создавать новые. Они отражают актуальные увлечения человека и все то, что его волнует в данный момент. Это может быть новый сериал, новая музыка, крупное спортивное событие, год выпуска из института, редкое хобби.

Создатели сервиса считают, что совпадение тегов — хороший повод для знакомства, а новая функция сделает поиск максимально эффективным.

Теги — это своего рода личный брендинг. Проставляя теги в своей анкете, человек добавляет штрихи к своему портрету на Мамбе и таким образом заявляет о своей уникальности. За первые дни тестирования функцией воспользовалось чуть более полумиллиона человек, и в системе появилось 50 тысяч уникальных тегов.
Петр Бойцов
Директор по маркетингу Mamba

Кстати, выяснилось, что женщины добавляют теги чаще мужчин. В среднем на одну женщину приходится четыре интереса, а на мужчину — только два. В ТОП-5 женских интересов на Mamba входят чувство юмора, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. В ТОП-5 мужских интересов входят автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

Mamba — крупнейший российский онлайн-дейтинг, которым пользуется более 40 млн людей во всем мире. Ежедневно здесь знакомится 3 млн человек, а каждую минуту выходит в онлайн 100 тысяч человек, треть из которых новые.

В Минпромторге рассказали о запасах товаров из Китая
Грузчики разбили уникальный рояль канадской пианистки-виртуоза
Участники НПО смогут досрочно выйти на пенсию
Офицер-подводник потребовал восстановления на службе после Сирии
«Разрушители оружия» испытали советский ППШ-41 (видео)
Россияне выбрали лучшую мелодраму XXI века
Контрабандные сигареты из Белоруссии продаются по всей России
Здоровье
Россиянам раскрыли влияние алкоголя на коронавирус Свое мнение высказал главный нарколог Минздрава.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Горячие темы на Авто
У нас рынок или где? 206
Выбор резины 143
Курение убивает 139
"Догнать и перегнать Америку"))) 93
Кино
Добронравов и Кравченко на съемках «Сватов 7»: новые фото В сети появились новые фото со съемок седьмого сезона популярного сериала
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
29 февраля случится страшное: россиян предупредили
Кто сохранил сберкнижку СССР может стать богатым
Священников хоронят не как всех: странный обряд
Госдума: увидят это на авто - сразу оштрафуют
Леди
50-летняя Татьяна Буланова стала копией Мерилин Монро (фото) Артистка показала атмосферный портрет.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь