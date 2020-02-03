Американка нашла своего пропавшего пса благодаря пивной банке

Удивительная история произошла в конце января в американском штате Флорида. Местная пивоварня запустила необычную акцию совместно с приютом для животных — на банках с пивом они напечатали фотографии четырех одиноких собак (Кинг, Мортон, Дэй Дэй и Кэнди) и написали о них краткую информацию. Таким образом они хотели помощь псам обрести новый дом, а все деньги от продажи пенного напитка направить на нужды приюта.
Акция оказалась очень успешной благодаря поддержке СМИ: Кинг и Мортон практически сразу уехали из приюта к новым хозяевам, передает телеканал Fox13. А вот с Дэй Дэй приключилась совсем уж невероятная история. Жительница штата Миннесота Моника Мэфис, листая соцсети, увидела информацию об акции и узнала на одной из банок пива свою собаку. Ее питомица по имени Хэйзл пропала еще в 2017 году, когда они жили в штате Айова. Женщина все это время пыталась найти любимицу и связывалась с местными приютами, но все было безрезультатно.
Узнав свою собаку, Моника тут же позвонила по указанному номеру телефона. Она предоставила работникам приюта фото и ветеринарные документы, которые подтверждали ее слова. Кроме того, у собаки был обнаружен и чип с именем Моники Мэфис, но контактная информация была устаревшей, а потому связаться с владелицей волонтеры не смогли.
Как собака из Айовы оказалась во Флориде, видимо, так и останется загадкой. Но счастливая Моника уже забрала своего питомца домой.