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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка нашла своего пропавшего пса благодаря пивной банке

Счастливая случайность.

Удивительная история произошла в конце января в американском штате Флорида. Местная пивоварня запустила необычную акцию совместно с приютом для животных — на банках с пивом они напечатали фотографии четырех одиноких собак (Кинг, Мортон, Дэй Дэй и Кэнди) и написали о них краткую информацию. Таким образом они хотели помощь псам обрести новый дом, а все деньги от продажи пенного напитка направить на нужды приюта.

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Опубликовано Motorworks Brewing Вторник, 28 января 2020 г.
Новости
До и после приюта: 14 абсолютно счастливых собак, которые обрели дом

Акция оказалась очень успешной благодаря поддержке СМИ: Кинг и Мортон практически сразу уехали из приюта к новым хозяевам, передает телеканал Fox13. А вот с Дэй Дэй приключилась совсем уж невероятная история. Жительница штата Миннесота Моника Мэфис, листая соцсети, увидела информацию об акции и узнала на одной из банок пива свою собаку. Ее питомица по имени Хэйзл пропала еще в 2017 году, когда они жили в штате Айова. Женщина все это время пыталась найти любимицу и связывалась с местными приютами, но все было безрезультатно.

Узнав свою собаку, Моника тут же позвонила по указанному номеру телефона. Она предоставила работникам приюта фото и ветеринарные документы, которые подтверждали ее слова. Кроме того, у собаки был обнаружен и чип с именем Моники Мэфис, но контактная информация была устаревшей, а потому связаться с владелицей волонтеры не смогли.

Как собака из Айовы оказалась во Флориде, видимо, так и останется загадкой. Но счастливая Моника уже забрала своего питомца домой.

Екатерина Гура

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