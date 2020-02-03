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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китайская полиция запугала врача, предупреждавшего о коронавирусе

Начать бороться с коронавирусом 2019-nCoV могли значительно раньше, если бы китайская полиция прислушалась к предупреждениям врачей, пишет в своем расследовании The New York Times.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 09:33 MSK, 03.02
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362Скончалось
487Выздоровело
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В конце декабря семь пациентов в больнице Уханя заболели таинственной болезнью. Местный офтальмолог Ли Вэньлян предупредил своих коллег и пациентов в чате: «Карантин в отделении неотложной помощи».

Вэньлян предположил, что, возможно, в Китай вернулась атипичная пневмония, пик которой пришелся на 2003 год. Затем он отказался от этой гипотезы, отметив, что тип вируса пока не определен.

Ночью чиновники из управления здравоохранения вызвали доктора Ли, требуя узнать, почему он поделился такой информацией. Три дня спустя полиция заставила его подписать заявление о том, что его предупреждение — не что иное, как «незаконное поведение».
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События, произошедшие в решающие семь недель между появлением первых симптомов в начале декабря и решением правительства заблокировать город, показывают, что власти намеренно игнорировали предупреждения, преуменьшали опасность и заставляли молчать врачей, заявляют американские журналисты. Тем самым правительство Китая «упустило свой лучший шанс не допустить превращения болезни в эпидемию».

Ли Вэньлян вернулся к работе после выговора. 10 января он лечил женщину от глаукомы. Он не знал, что она уже заражена коронавирусом. Вэньлян и его родные тоже заболели.

К концу января коронавирус обнаружили у тысяч человек в Китае. Верховный суд страны раскритиковал полицию Ухани и оправдал действия врачей. В полиции свою вину не признали, отметив, что полицейские лишь «просвещали и критиковали» задержанных.

По последним данным, жертвами коронавируса стали уже более 360 человек, число заразившихся превышает 17 тысяч. В России выявлено два случая заражения — в Забайкальском крае и Тюменской области. Оба заболевших — граждане Китая.

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Анна Лысенко

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