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18:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умер легендарный «Бешеный Майк» — самый знаменитый наемник в мире

Майк Хоар, бухгалтер, ставший всемирно известным наемником, участник многих войн и одного неудачного переворота, скончался в ЮАР в возрасте 100 лет.

Майкл Хоар с телохранителем в Конго на пике своей карьеры в 1964 году | Источник: GETTY IMAGES

Майкл Хоар по прозвищу «Бешеный Майк» по праву считался одним из самых известных наемников в мире.

Он родился в индийской Калькутте в семье ирландцев, принимал участие в конголезских войнах 60-х годов, прославился как один из самых успешных командиров наемников, но под конец карьеры сильно опозорился, предприняв попытку переворота на Сейшельских островах.

По словам Криса Хоара, его сына и биографа, Майк скончался во сне в доме для престарелых в южноафриканском Дурбане.

Майк Хоар всегда руководствовался принципом, что когда рискуешь, больше получаешь от жизни, и тем более удивителен тот факт, что он смог дожить до ста лет.
Крис Хоар

Бухгалтер, ставший наемником

Во время Второй мировой войны Майкл Хоар служил в Вооруженных силах Великобритании и вышел в отставку в чине майора. После этого он решил стать бухгалтером и даже открыл несколько небольших фирм в Южной Африке.

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Однако в 1961 году судьба свела его с конголезским политиком и бизнесменом Моизом Чомбе, который через 3 года стал премьер-министром Конго.

В 1964-м Чомбе нанял Хоара для борьбы с повстанцами Симба, которые придерживались марксистской идеологии.

Когда через полтора года Хоар и его команда наемников, получивших прозвище «Дикие гуси», одержали победу, о них уже знал весь мир.

Ярый антикоммунист, Хоар был костью в горле у коммунистического блока, и радио ГДР в своих передачах называло его не иначе как «эта бешеная ищейка Хоар». Собственно, так и родилась его кличка «Бешеный Майк», которой Хоар весьма гордился.

В фильме «Дикие гуси» 1978 года снялись такие знаменитости, как Ричард Харрис, Роджер Мур, Ричард Бертон и Харди Крюгер | Источник: GETTY IMAGES

В 1978 году на экраны вышел ставший культовым фильм «Дикие гуси», в котором роль полковника Аллена Фолкнера, прототипом которого послужил Хоар, сыграл Ричард Бертон.

Сам «Бешеный Майк» консультировал этот фильм, а один из его бойцов даже сыграл там роль наемника.

Впрочем, завершить карьеру прославленного наемника на высокой ноте Майклу Хоару было не суждено.

Турне с переворотом

В начале 80-х Майкл Хоар наконец-то ушел на покой — по крайней мере, так казалось до 1981 года, когда он совершенно неожиданно принял участие в попытке переворота на Сейшельских островах, которые незадолго до этого получили независимость от Великобритании.

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Хоар хорошо знал Сейшелы и, судя по всему, искренне ненавидел социалистическое правительство президента Франса-Альбера Рене.

Заручившись поддержкой правительств Южной Африки и Кении, Хоар приступил к разработке плана переворота.

В октябре 1981 года, находясь в ЮАР, он получил партию оружия, которую спрятал в подвале сельского дома. Затем он нанял команду из 46 человек, с которыми намеревался приехать на Сейшелы под видом благотворительного пивного клуба бывших игроков в регби.

Они благополучно долетели до острова, и почти всем членам команды удалось пройти через таможню в аэропорту Маэ, однако один наемник встал не в ту очередь, начал препираться с сотрудником таможни, и в итоге его решили обыскать.

Когда в багаже у него обнаружился автомат AK-47, наемник запаниковал и признался, что помимо него в аэропорту есть и другие люди с оружием.

В ходе возникшей суматохи наемники захватили авиалайнер компании Air India и улетели на нем обратно в ЮАР.

Там они сдались властям и были посажены в тюрьму аж на 6 дней, после чего Хоар и его план были осмеяны мировой прессой, окрестившей эту авантюру «турне с переворотом».

Впрочем, через год состоялся повторный суд по делу о захвате самолета Air India, и Хоар получил 20 лет тюрьмы, но отсидел лишь 33 месяца.

В последние годы Майкл Хоар жил в ЮАР и писал мемуары, среди которых — «Наемник», «Дорога на Каламату» и «Сейшельская афера».

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