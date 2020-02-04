09:45 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Генпрокуратура смягчилась на три четверти
Ведомство само предложило снизить срок Константину Котову.
Генеральная прокуратура РФ считает необходимым смягчить наказание активисту Константину Котову, который был приговорен к четырем годам заключения за «неоднократные нарушения» на митингах. Ранее на суде сторона обвинения сама требовала для оппозиционера даже большего наказания, а теперь укоряет суд, что оно получилось «чрезмерно суровым». Защита отказывается «даже обсуждать» подобный вариант, адвокаты настаивают на «полном оправдании невиновного человека». Ранее президент Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность лишения свободы оппозиционера, а Конституционный суд заявил о необходимости пересмотреть приговор.
Позиция Генпрокуратуры по делу Константина Котова стала известна вечером 3 февраля от адвокатов активиста. «Нам позвонили из суда, сказали, что прокуроры принесли кассационное представление и мы можем ознакомиться, — рассказала “Ъ” адвокат Мария Эйсмонт.— Как оказалось, прокуратура действительно обжаловала судебные акты, вынесенные ранее в отношении Котова в полном соответствии с просьбой прокуратуры. То есть обвинение само просило четыре с половиной года заключения, а теперь передумало и хочет снизить до одного».
Напомним, что после летних столичных протестов против Константина Котова было возбуждено уголовное дело по ст. 212.1 УК РФ за «неоднократное нарушение» правил проведения митингов.
Кроме того, адвокаты напоминали о постановлении Конституционного суда по аналогичному делу оппозиционера Ильдара Дадина: в 2017 году КС указывал, что «уголовная ответственность может применяться, только если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям». Тем не менее 5 сентября 2019 года господин Котов был осужден, сейчас он отбывает наказание в колонии.
25 января стало известно, что президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить «законность и обоснованность» приговора. А 27 января Конституционный суд ответил на жалобу защиты своим определением о необходимости пересмотреть приговор: судьи еще раз подтвердили, что уголовная ответственность по ст. 212.1 должна наступать только в случае причинения
Однако в представлении Генпрокуратуры, подписанном заместителем главы ведомства Леонидом Коржанеком, нет упоминаний о позиции КС. Фактически в нем повторяется обвинительное заключение — говорится, что Константин Котов «принимал участие в незаконно организованном публичном мероприятии», «скандировал лозунги», «мешал проходу пешеходов».
Но вывод делается совершенной иной, нежели в сентябре 2019 года: замгенпрокурора Коржанек утверждает, что господин Котов впервые привлекается к уголовной ответственности, поэтому наказание в виде четырех лет лишения свободы «нельзя назвать законным и справедливым ввиду чрезмерной суровости».
«Документ Генпрокуратуры — это представление во всех смыслах, — сказал “Ъ” адвокат оппозиционера Александр Пиховкин.— Прокуратура, до того просившая о наказании в четыре с половиной года, которое суд по своей уже инициативе снизил до четырех лет, вдруг прозрела, осознав, что суд не учел отсутствия обстоятельств, отягчающих вину Константин Котова. Вероятно, сейчас обвинению кажется неплохой мыслью прикрыть свое былое служебное рвение освобождением осужденного “за отсиженным”. Но мы требуем полного оправдания и права Котова на реабилитацию».
«Мы даже не собираемся рассматривать всерьез предложение ограничиться снижением срока, — заявила вчера “Ъ” Мария Эйсмонт.— Это было бы таким же незаконным решением, как и предыдущие решения суда. Мы требуем полного прекращения уголовного преследования с принесением извинений за то, что невиновный человек несколько месяцев провел в заключении. Ведь Конституционный суд четко указал в своем определении, за какие действия возможно преследовать человека по ст. 212.1 УК. И очевидно, что Котов ничего такого не совершал».
По ее словам, защита подала жалобу в кассационный суд. «Очевидно, там будут одновременно рассмотрены и наша жалоба, и их представление», — сказала она.
Александр Черных