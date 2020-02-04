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00:38 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты посоветовали, как бесплатно получить лучший номер в отеле

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Эксперты поделились советами, как можно бесплатно получить номер лучшей категории в гостинице, сообщает Express.

Источник: РИА Новости

Первое правило — не бронировать самую дешевую комнату. Шансы получить номер лучшей категории увеличиваются, если изначально заплатить чуть больше. Можно заказать даже второй по дешевизне вариант размещения.

Еще один способ повысить категорию — стать в гостинице постоянным клиентом. Если турист часто путешествует в какой-либо город, имеет смысл останавливаться в одном и том же отеле. Своим частым гостям, как правило, идут навстречу.

Больше шансов получить номер лучшей категории по цене обычного у путешественников, которые останавливаются ненадолго. «Вы, скорее всего, получите повышение класса обслуживания на короткий срок, например, на одну ночь. В гостинице знают, что они смогут продать номер по его нормальной цене на следующий день», — уточняют эксперты.

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