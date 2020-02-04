04:55 (мск), источник: Известия
Режим с ограничениями: как Дальний Восток реагирует на закрытие границы с КНР
В ближайших к Поднебесной регионах готовят изоляционные пункты для приезжих, опасаются дефицита овощей и стараются не покупать бананы.
К понедельнику, 3 февраля, число погибших от пневмонии, вызываемой коронавирусом, в Китае превысило 360 человек — это больше, чем за несколько месяцев эпидемии атипичной пневмонии в 2002—2003 годах, подсчитали в СМИ. В России пока подтверждено два случая заражения, оба — у граждан КНР. В стране принят национальный план по борьбе с ее распространением, с конца января ограничено транспортное сообщение с Поднебесной. Кроме того, принято решение закрыть границы на Дальнем Востоке. «Известия» разбирались в том, что сейчас происходит в соседних с Китаем регионах страны и как новые ограничения сказываются на их жителях.
В России на данный момент известно о двух подтвержденных случаях заболевания коронавирусом: в Забайкалье и Тюменской области. В обоих случаях речь идет о гражданах Китая. В КНР число заразившихся превысило 17 тыс. человек.
После первых подтвержденных случаев Россия приостановила железнодорожное сообщение с Китаем, а также выдачу деловых и туристических виз гражданам КНР.
В ночь на 1 февраля также было приостановлено авиасообщение между странами. О полном его прекращении пока речи нет — сохраняются несколько регулярных рейсов «Аэрофлота» в крупные города КНР и несколько рейсов китайских перевозчиков, с помощью которых граждане России и Китая могут вернуться домой из своих поездок.
Самолеты будут прилетать в терминал F аэропорта Шереметьево, откуда пассажиров будут при необходимости сразу направлять в медицинские учреждения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Татьяну Голикову, возглавившую оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Начиная со вторника, 4 февраля, он должен стать единственным пунктом, через который иностранные граждане могут попасть в Россию с территории КНР.
В понедельник, 3 февраля,
Решение закрыть границу с КНР на Дальнем Востоке было принято одним из первых —
«Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были приняты правительством (по нераспространению коронавируса на территории РФ. — Ред.)», — сообщил он журналистам.
Под ограничения попадают 16 пунктов пропуска, рассказал «Известиям» министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он также отметил, что этот вопрос необходимо решить оперативно.
«Нужно делать это не нормативно, а незамедлительно, быстро. Это уже не экономика, а жизни людей», — подчеркнул чиновник, отметив, что необходимые распоряжения были даны соответствующим органам на местах (о каких именно органах идет речь, не уточняется), а с губернаторами уже обсуждался вопрос об оказании помощи на федеральном уровне.
Граждан КНР, прибывающих в Россию, в Приморье будут сразу обследовать медики, после чего их будут отправлять в специальные изоляционные пункты. Об этом в администрации края сообщили в воскресенье, 2 февраля. Речь в том числе идет о людях, которые имеют вид на жительство в стране и не нуждались в оформлении визы.
«Граждан КНР на месте обследуют при помощи специальных
Изоляционные пункты открыты недалеко от действующих пунктов пропуска — в Пограничном (там под эти нужды переоборудовали помещение бывшей автобазы) и Октябрьском (в здании Дома культуры) районах, а также в Артемовском городском округе, в здании
«Определено здание, где он будет находиться. Сейчас предстоит оперативно решить ряд организационных вопросов. Учитывая, что в выбранном помещении будут находиться граждане иностранного государства, хочется создать для них максимально комфортные условия. Завтра завозим кровати, другую необходимую мебель и оборудование», — цитирует его слова краевая администрация.
Параллельно в Приморье продолжили эвакуацию из КНР граждан России. Всего через специальные пункты пропуска в Краскино, Полтавке и Пограничном, по данным администрации края, к понедельнику прошли 149 человек. Туда их привозят специальные автобусы — следующие рейсы на территорию Поднебесной планируются 4 и 5 февраля.
Еще один пункт пропуска для туристов, возвращающихся в Россию из Китая, работает на территории Амурской области. К понедельнику через него в страну вернулись чуть больше 200 человек, однако 3 февраля коридор, соединявший российский Благовещенск и китайский Хэйхэ, решено было закрыть. В
По аналогичному сценарию действуют и в приграничном Забайкальском крае.
«Мы все чувствуем настороженность, у нас работает штаб, все заинтересованные стороны: Минздрав, Минтранс, Роспотребнадзор, таможня. Мы закрыли границу, знаем, что закрыли переход, осуществляем контроль за всеми входящими и исходящими в части температурного режима», — заявил зампредседателя краевого заксобрания Алексей Бутыльский.
В Магадане местные депутаты попросили руководство крупного местного ТЦ «Китай-город», активно работающего с гражданами Китая, ограничить приток иностранцев в регион. Руководство торгового центра рекомендовало сотрудникам, находящимся в Поднебесной в отпуске, в ближайшее время в Россию не возвращаться.
Сотрудничество с Китаем традиционно играет большую роль для экономики Дальнего Востока, и новость о закрытии границ у многих экспертов и участников рынка вызвала опасения.
Представители ритейла в Приморье предупредили о возможном повышении цен на фрукты и овощи
О том, что в магазинах Приморья уже наблюдается дефицит несезонных овощей — помидоров, перца и салата, которые импортировали из Китая, — в понедельник, 3 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.
В некоторых супермаркетах цены начали расти уже на следующий день после закрытия границы, об этом 1 февраля сообщали местные СМИ со ссылкой на своих читателей. На опубликованных фотографиях видно, что в некоторых магазинах огурцы стоят около 400 рублей за килограмм, причем речь идет о продукции местного производства. В магазине другой сети упаковка помидоров черри, по данным журналистов, стоила больше 200 рублей — на «несколько десятков рублей больше», чем до закрытия границы. На большинстве снимков цены на огурцы и помидоры остаются на уровне 200−300 рублей за килограмм.
Ажиотаж в первое время неизбежно будут подогревать, полагают в региональном минпромторге. Там также не исключили «мелких перебоев» с поставками овощей в первое время после закрытия границ.
Правда, альтернативных источников поставок в ведомстве тоже не называют — компенсировать потенциальный дефицит рассчитывают силами двух местных тепличных комбинатов.
Пока, впрочем, сами предприниматели пожаловались на резкое сокращение спроса со стороны покупателей,
В социальных сетях пользователи начали репостить сообщение о том, что источником заражения коронавирусом могут быть бананы, якобы ввезенные из Китая. По одной из версий, этими бананами питаются крыланы — летучие мыши, с которыми некоторые связывают распространение инфекции.
Подобные сообщения начали циркулировать в мессенджерах еще в конце января, несколько дней назад о резком падении спроса сообщил в своем аккаунте в Twitter один из предпринимателей в Приморье.
«За неделю списал уже 7 кг бананов. Не покупают, поставщики тоже жалуются. А так, в среднем 15 кг в неделю продавали», — написал он, выложив фотографию потемневших фруктов на полке магазина.
Тем не менее в некоторых магазинах сейчас снижают цены, чтобы сбыть оставшиеся бананы, в других — крупно пишут страну происхождения.
В Амурской области так называемый масочный режим начали вводить не только медицинские учреждения, но и торговые центры (правда, пока в рекомендательном режиме). При этом жители города сообщили, что в аптеках масок нет — эту информацию подтвердили также журналисты местной редакции «Комсомольской правды», обзвонившие аптеки.
О резком росте спроса на маски до этого говорили и во Владивостоке, но там в большинстве аптек журналистам рассказали, что маски в наличии есть, а завоз планируется в ближайшее время. За последнюю неделю января спрос на маски на Дальнем Востоке вырос в 10 раз, на блокаторы вирусов — в шесть раз, пишет Vl.ru со ссылкой на сайт объявлений Farpost.ru.
На подорожание масок обратили внимание в правительстве Забайкальского края.
— У нас есть сведения, что вчера маски стоили 1 рубль 20 копеек, а к вечеру их уже продавали за 10 рублей, — отметила зампред правительства региона Аягма Ванчикова на заседании краевого правительства.
Взять на контроль ситуацию с наличием масок и необходимых медицинских средств в крае было поручено региональным минздраву и минэкономразвития. При этом ажиотажный спрос на медицинские маски, который приводит к росту цен, сейчас наблюдается по всей стране — этим вопросом уже заинтересовались в ФАС.