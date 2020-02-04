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07:37 (мск), источник: Известия

Никого нет дыма: Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках

Сегодня это уже нельзя делать на лестничных площадках и в лифтах.

Источник: Reuters
Минздрав поддержал депутатскую инициативу о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир — на кухнях, в коридорах и санузлах. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. Мера направлена на защиту граждан от табачного дыма, пояснили в министерстве. В России уже запрещено курить на лестничных площадках и в лифтах многоквартирных домов. Штраф достигает 1,5 тыс. рублей, но нарушителей редко привлекают к ответственности, то же самое может быть и в случае с коммуналками.

Коммуналки без дыма

17 декабря 2019 года депутаты во главе с Николаем Герасименко («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили ограничить курение в общих зонах коммуналок. То есть на кухнях, в коридорах и санузлах. Речь идет о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ).

В пояснительной записке к проекту сказано, что документ позволит защитить права некурящих граждан, в том числе детей, женщин, стариков, которые проживают в коммунальных квартирах. Порой они вынуждены почти круглосуточно вдыхать табачный дым из-за соседей-курильщиков.
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Минздрав в целом поддерживает появление запрета на курение в общих помещениях коммунальных квартир, сообщили «Известиям» в ведомстве. В министерстве также подчеркнули, что это дополнительная мера, направленная на защиту граждан от табачного дыма.

Ст. 12 действующего закона об охране от табачного дыма сегодня уже устанавливает запрет на курение в лифтах и других помещениях общего пользования многоквартирных домов. Но про совместные помещения коммуналок в документе не сказано, что можно считать законодательным пробелом, отмечено в пояснительной записке к депутатской инициативе.

До 18 февраля правительство и комитеты ГД должны предоставить свои отзывы по новому законопроекту, следует из базы данных нижней палаты парламента. Минздрав — основной исполнитель по подготовке проекта отзыва правительства на этот документ: 15-ФЗ входит в зону компетенции ведомства. Комитет Госдумы по охране здоровья — как ответственный за законопроект — уже рекомендовал включить документ в примерную программу работы нижней палаты на весеннюю сессию.

Тонкий подход

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В пресс-службе Минстроя на запрос «Известий» на момент публикации не ответили. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков сказал «Известиям», что все вопросы, связанные с интересами граждан, требуют тонкого подхода.

— Мы запретили курилки в аэропортах, но теперь их пришлось вернуть, — подчеркнул парламентарий. — Лично я как человек некурящий запретил бы курение в общих помещениях коммунальных квартир, если интересы другой стороны также будут учтены. Надо понять, где люди могут дымить и при этом не доставлять проблем соседям.

Руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк сказал «Известиям», что ответственность за курение табака на отдельных территориях и в помещениях установлена в ст. 6.24 КоАП. Максимальное наказание для нарушителей — штраф 1,5 тыс. рублей.

На практике курильщики, дымящие на лестничных площадках и в лифтах, редко привлекаются к ответственности. Правоохранительные органы не заинтересованы в том, чтобы самостоятельно их выявлять, так как подобные нарушения малозначительны, отметил юрист.
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— Жалобы на конкретных лиц подаются довольно редко, поэтому в целом запрет формальный, — подчеркнул эксперт. — С появлением ограничения в коммуналках ситуация будет аналогичная: если люди станут жаловаться, нарушителей начнут штрафовать, если жалоб не окажется, норма останется декларативной. К тому же непонятно, коснется ли это ограничение кальянов, электронных сигарет и прочих устройств для курения.

﻿Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков сказал «Известиям», что от жильцов коммуналок поступало много жалоб на курение соседей на общей площади квартир, поэтому вопрос с запретом давно назрел. Сегодня, если просьбы не дымить остаются без ответа, страдающие жильцы вынуждены подавать иски в суд и доказывать ущерб. После принятия закона они смогут обратиться к участковому.

Эксперт подчеркнул, что появление новой нормы не будет означать, что полицейские начнут обходить коммуналки с рейдами. Мера будет работать в случае неразрешимой конфликтной ситуации. Он напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 1 млн некурящих людей преждевременно умирают из-за пассивного курения.

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