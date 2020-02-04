07:37 (мск), источник: Известия
Никого нет дыма: Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках
Сегодня это уже нельзя делать на лестничных площадках и в лифтах.
17 декабря 2019 года депутаты во главе с Николаем Герасименко («Единая Россия») внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили ограничить курение в общих зонах коммуналок. То есть на кухнях, в коридорах и санузлах. Речь идет о поправках в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…» (15-ФЗ).
Минздрав в целом поддерживает появление запрета на курение в общих помещениях коммунальных квартир, сообщили «Известиям» в ведомстве. В министерстве также подчеркнули, что это дополнительная мера, направленная на защиту граждан от табачного дыма.
Ст. 12 действующего закона об охране от табачного дыма сегодня уже устанавливает запрет на курение в лифтах и других помещениях общего пользования многоквартирных домов. Но про совместные помещения коммуналок в документе не сказано, что можно считать законодательным пробелом, отмечено в пояснительной записке к депутатской инициативе.
До 18 февраля правительство и комитеты ГД должны предоставить свои отзывы по новому законопроекту, следует из базы данных нижней палаты парламента. Минздрав — основной исполнитель по подготовке проекта отзыва правительства на этот документ: 15-ФЗ входит в зону компетенции ведомства. Комитет Госдумы по охране здоровья — как ответственный за законопроект — уже рекомендовал включить документ в примерную программу работы нижней палаты на весеннюю сессию.
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— Мы запретили курилки в аэропортах, но теперь их пришлось вернуть, — подчеркнул парламентарий. — Лично я как человек некурящий запретил бы курение в общих помещениях коммунальных квартир, если интересы другой стороны также будут учтены. Надо понять, где люди могут дымить и при этом не доставлять проблем соседям.
Руководитель
— Жалобы на конкретных лиц подаются довольно редко, поэтому в целом запрет формальный, — подчеркнул эксперт. — С появлением ограничения в коммуналках ситуация будет аналогичная: если люди станут жаловаться, нарушителей начнут штрафовать, если жалоб не окажется, норма останется декларативной. К тому же непонятно, коснется ли это ограничение кальянов, электронных сигарет и прочих устройств для курения.
Член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Виктор Зыков сказал «Известиям», что от жильцов коммуналок поступало много жалоб на курение соседей на общей площади квартир, поэтому вопрос с запретом давно назрел. Сегодня, если просьбы не дымить остаются без ответа, страдающие жильцы вынуждены подавать иски в суд и доказывать ущерб. После принятия закона они смогут обратиться к участковому.
Эксперт подчеркнул, что появление новой нормы не будет означать, что полицейские начнут обходить коммуналки с рейдами. Мера будет работать в случае неразрешимой конфликтной ситуации. Он напомнил, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно более 1 млн некурящих людей преждевременно умирают