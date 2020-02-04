Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Кассир убил посетителя магазина из-за банки кофе В Москве кассир магазина «Дикси» одним ударом убил посетителя, который пытался своровать банку кофе
Фоторепортажи
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
12На Шри-Ланке собралось слишком много близнецов
02:03 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, какой звук будильника помогает лучше проснуться

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия) выяснили, что человек просыпается быстрее и чувствует себя бодрее при использовании мелодичных звуков будильника. Соответствующий пресс-релиз опубликован в журнале Plos One.

Источник: РИА Новости

Ученые пришли к такому выводу по итогам научного эксперимента, в котором участвовали 50 человек. Добровольцы с помощью специально разработанного онлайн-опроса фиксировали свое состояние, включая чувство сонливости, бодрость и другие ощущения, после пробуждения при использовании разных сигналов будильника.

Наблюдения показали, что громкость, продолжительность сигнала и другие параметры практически не влияли на качество пробуждения. При этом тип звукового сигнала имел значительное влияние на самочувствие участников эксперимента.

Читайте также
Россиянам рассказали, как правильно спать

Так, добровольцы, чей будильник проигрывал какую-либо мелодию, а не издавал громкие и резкие звуки, испытывали чувство утренней сонливости реже. Также ученые выяснили, что чем мелодичнее были сигналы, тем менее выраженным было это состояние.

«Все мы предполагали, что классическое резкое “пи-пи-пи” будильника должно максимально быстро и качественно пробуждать человека, однако наши опыты показали, что более мелодичные трели были более успешными в этом отношении. Это стало большой неожиданностью», — заявил автор исследования Стюарт Макфарлейн.

По мнению соавтора исследования, адъюнкт-профессора Адриана Дайера, неестественные и резкие сигналы, обычно издаваемые будильниками, нарушают нормальную работу мозга в момент пробуждения человека, что негативно сказывается на самочувствии человека.

Ученые надеются, что дополнительные исследования позволят выявить звуковой сигнал будильника, который обеспечит наиболее качественное пробуждение.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Телеведущая Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Захарова ответила на слова президента Эстонии о Тартуском мире
Число жертв коронавируса в Хубэе выросло до 414 человек
Из-за коронавируса под наблюдение поместили 4 тысячи россиян
Эрдоган заявил, что Турция не признает присоединение Крыма
Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ
Рисунок российской девушки стал обложкой американского Vogue
Спящий на Супербоуле мужчина стал объектом для иронии
Глава МИД Польши заявил о победе в историческом споре с Россией
Здоровье
Медсестра попыталась отравить морфием пятерых новорожденных До завершения расследования женщина будет под стражей.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
Авто
Новый кроссовер Kia: цена — от 1,1 млн рублей Российский офис марки Kia раскрыл полный прайс-лист нового кроссовера Seltos
Кино
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан Создатели начали работу над седьмым сезоном сериала с нуля
Новости партнеров
Скончалась Светлана Агеева из "Приключений Шурика"
Пенсионные накопления обложат налогом
Названы сроки выплат январских пенсий
Новый фильм про Великую Отечественную войну возмутил всех россиян
Популярные темы на «Детях»
Не пропустила маму с ребенком с острой болью 305
Как я провёл выходные. Фроша в Томске 2 238
Отношения с мужем все хуже и хуже 160
Как выглядит Ваше идеальное жильё? 111
Леди
BAFTA 2020: Йоханссон в перьях, Терон в гофре, Боня в смокинге Звезды выбрали для красной дорожки роскошные наряды.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь