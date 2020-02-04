13:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Вася Ложкин будет ближе к натуре
Художник и музыкант может быть выдвинут в Госдуму от новой экологической партии.
Как стало известно «Ъ», список новых политических проектов может пополнить экологическая партия «Зеленая альтернатива». Председатель оргкомитета новой партии Руслан Хвостов рассказал «Ъ», что уже подал документы на регистрацию своей партии в Минюст. Учредительный съезд партии назначен на 10 марта. Партия намерена принять участие в грядущих думских выборах. Уже в этом году она намерена выставить в качестве кандидата на довыборах в Госдуму в Ярославле художника Васю Ложкина. Художник переговоры с партией подтвердил, но заявил, что не получал приглашения вступить в нее.
Как сообщил «Ъ» Руслан Хвостов, необходимые для регистрации «Зеленой альтернативы» документы уже были направлены в Минюст России, а ее учредительный съезд планируется провести 10 марта 2020 года. По его словам, сейчас сторонники «Зеленой альтернативы» работают над созданием организаций в регионах. По закону для регистрации федеральной партии их необходимо 43, но «Зеленая альтернатива», по словам господина Хвостова, пока готова начать работу только в 31 регионе. На официальной странице партии в социальной сети Facebook указано, что «Зеленая альтернатива» — это «сообщество людей, знаний и технологий», которое занимается «решением актуальных экопроблем России».
Господин Хвостов настаивает, что его партия никак не связана с одноименным движением, созданным в 2009 году тогдашним заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митволем.
Руслан Хвостов рассказал «Ъ», что его партия готова выдвинуть своих кандидатов на выборах в Госдуму в 2021 году. Но представитель партии может оказаться в российском парламенте гораздо раньше. Господин Хвостов сообщил «Ъ», что на довыборах в Госдуму по Ярославскому одномандатному округу № 194 13 сентября этого года (они пройдут в связи с назначением депутата Госдумы Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства России) партия намерена выдвинуть ярославского художника Алексея Куделина (более известного под творческим псевдонимом Вася Ложкин).
Алексей Куделин — популярный художник, его выставки регулярно проходят в Москве, а картины с котиками и гротескными изображениями обитателей городских окраин становятся мемами в интернете. В 2016 году районный суд Новосибирска признал экстремистской картину Алексея Куделина «Шестая часть суши», на которой представлена карта России и соседних стран, обозначенных с использованием сленговой и обсценной лексики. Решение позднее отменили, но картина до сих пор находится в Федеральном списке экстремистских материалов.
В 2011 году
Руслан Хвостов — выходец из молодежного движения «Местные». Подмосковное движение молодых политических экологов «Местные» было создано осенью 2005 года при поддержке администрации тогдашнего губернатора региона Бориса Громова. Участники движения провели несколько агрессивных националистических акций. В 2009 году руководство движения сменилось, с тех пор оно занимается исключительно экологической проблематикой в Подмосковье. В 2010—2018 годах господин Хвостов работал координатором проекта движения «Экологическая экспедиция», в 2016 году вошел в общественный совет при подмосковном министерстве экологии, а затем в общественную палату региона.
Политолог Александр Пожалов считает, что выдвижение Васи Ложкина можно расценивать как попытку партии заявить о себе. По мнению политолога, «экологическая повестка будет востребована на выборах в Госдуму», в том числе в связи с экопротестами в ряде российских регионов, включая Подмосковье. При этом эксперт считает, что «Зеленая альтернатива» едва ли будет зарегистрирована «без прямой поддержки со стороны администрации президента». По словам источников «Ъ», близких к администрации президента, «Зеленая альтернатива» согласовала свой проект в Кремле. Собеседники «Ъ» считают, что речь идет не о чисто экологическом движении, а об «умеренной левой экологической партии европейского типа».
«Зеленая альтернатива» — шестой политический проект, созданный за последние месяцы. Как ранее сообщал «Ъ», о намерении создать собственные партии заявил
Никита Прокшин, Андрей Винокуров