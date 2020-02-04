Масштаб эпидемии. Истинное число заболевших коронавирусом может быть в десятки раз больше
Истинный масштаб эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV может на порядок превышать официальные данные, предупреждают ученые.
Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 03:00 MSK, 01.01
20 588Инфицировано
426Скончалось
644Выздоровело
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Согласно расчетам медиков из Гонконгского университета, уже к 25 января число зараженных вирусом в Ухане должно было превысить 75 тысяч человек — хотя официально на тот момент сообщалось лишь о 2000 заболевших по всему миру.
Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется намного быстрее, чем считалось ранее.
По их данным, каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще 2−3 человек, а общее число заболевших растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю (6,4 дня).
Официальные цифры ВОЗ значительно скромнее: к 4 февраля было подтверждено более 20 тысяч случаев заболевания по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы в материковой части Китая.
Официальное число погибших от вируса, по последним данным — 427, выздоровевших — 667.
Проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, гонконгские ученые пришли к выводу, что на самом деле уже к 25 января почти тысяча носителей коронавируса должны были разнести инфекцию из Уханя в другие города — в первую очередь Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
Если там вирус будет распространяться с той же скоростью, «эпидемия уже экспоненциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая — с задержкой от вспышки заболевания в Ухане на 1−2 недели», предупреждают авторы исследования.
Их данные косвенно подтверждаются последней статистикой ВОЗ, поскольку пока число вновь выявленных заболевших с каждым днем продолжает расти.
В субботу было подтверждено 2128 новых случаев инфекции, в воскресенье — 2604, в понедельник — 2838.
Похожие прогнозы делал на прошлой неделе американский исследовательский центр Bianco Research на основе данных о распространении коронавируса с 16 по 27 января.
В первую очередь это относительно длинный инкубационный период (до двух недель), когда зараженный вирусом человек еще не испытывает никаких симптомов, но уже является переносчиком заболевания и может заражать других.
Кроме того, даже после обращения больного к врачу необходимо подтвердить, что его состояние вызвано именно новым штаммом коронавируса, а это требует проведения лабораторных исследований, на которые может уйти еще несколько дней.
В результате Пекин, Шанхай и другие крупные китайские города могут превратиться в новые очаги распространения вируса, предупреждают ученые.
С другой стороны, если их расчеты числа заболевших верны, смертельная опасность 2019-nCoV довольно сильно преувеличена, и реальная смертность среди заразившихся составляет значительно меньше 1% заболевших.
Источник:GETTY IMAGES
Для сравнения: во время эпидемии «атипичной пневмонии» (SARS) в 2003 году уровень смертности составлял около 9%. А коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), вспышка которого произошла в 2012 году, и вовсе убивал в среднем каждого третьего пациента.