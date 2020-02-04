11:20 (мск), источник: ТАСС
Роскосмос ведет переговоры с ЦПК о снижении требований к кандидатам в космонавты
По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, если требования не снизят, то Роскосмосу «еще долго придется отбирать в отряд суперменов».
МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Соответствующие переговоры Роскосмос ведет с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам», — сказал Рогозин.
Если требования не снизят, отметил Рогозин, Роскосмосу «еще долго придется отбирать в отряд суперменов».
Во время стартовавшего 3 июня 2019 года набора особое внимание уделяется девушкам. Как уточнил глава Роскосмоса, им не нужно быть супергероями.
«Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе — врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами», — сказал Рогозин, подчеркнув, что в перспективе они смогут стать специалистами по бортовой аппаратуре космических кораблей и орбитальных станций, а также выполнять другие задачи.
3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения