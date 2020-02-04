Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В Ухане за 10 дней построили больницу на тысячу пациентовЕе начали возводить 23 января
Фоторепортажи
20Австралия восстанавливается после смертоносных пожаров
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
11:20 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос ведет переговоры с ЦПК о снижении требований к кандидатам в космонавты

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, если требования не снизят, то Роскосмосу «еще долго придется отбирать в отряд суперменов».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены. Соответствующие переговоры Роскосмос ведет с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Мы уже ведем с руководством Центра подготовки космонавтов переговоры снять в пределах разумного некоторые требования к кандидатам», — сказал Рогозин.

По его словам, этот вопрос обсуждается с учетом новой технологии работы экипажа, в частности, использования более современных кораблей, большого количества автоматики, которая помогает человеку, замещая его.
Читайте также
Заработки российских космонавтов и американских астронавтов в космосе сравнили

Если требования не снизят, отметил Рогозин, Роскосмосу «еще долго придется отбирать в отряд суперменов».

Во время стартовавшего 3 июня 2019 года набора особое внимание уделяется девушкам. Как уточнил глава Роскосмоса, им не нужно быть супергероями.

«Они должны быть просто очень хорошими специалистами в тех сферах, которые нужны для работы в космосе — врачами, пилотами, инженерами, биологами, астрономами», — сказал Рогозин, подчеркнув, что в перспективе они смогут стать специалистами по бортовой аппаратуре космических кораблей и орбитальных станций, а также выполнять другие задачи.

3 июня в России стартовал новый набор в отряд космонавтов, он завершится 1 июня 2020 года. Во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс» генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек. По его словам, еще один акцент будет сделан на работников ракетно-космической отрасли.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 "Лучший самолёт в мире. Так никто летать не может"
"Раньше были две нефтяные державы — Россия и Саудовская Аравия, сегодня появилась третья"
Ученые: зараженных коронавирусом в десятки раз больше
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Женщины, состоящие в третьем браке, оказались самыми счастливыми
«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом в истории
Рисунок российской девушки стал обложкой американского Vogue
Рабочая группа рассмотрит поправки в Конституцию до 14 февраля
Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Здоровье
Медсестра попыталась отравить морфием пятерых новорожденных До завершения расследования женщина будет под стражей.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
Авто
Новый кроссовер Kia: цена — от 1,1 млн рублей Российский офис марки Kia раскрыл полный прайс-лист нового кроссовера Seltos
Кино
Ни один из уже отснятых эпизодов «Сватов 7» не будет показан Создатели начали работу над седьмым сезоном сериала с нуля
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Милла Йовович устроила первую фотосессию для новорожденной дочки 2 февраля актриса и модель стала мамой в третий раз
Леди
В моду вошли «водолазные костюмы». Как это выглядит Радостная новость для противников оверсайза.
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь