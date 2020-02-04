В РПЦ прокомментировали возможное появление кода 666 на номерах машин

Сейчас в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96.
Ранее сообщалось, что МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров.
При этом номера на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти, то есть возможно появление на номерах кода 666. Есть мнение, что эта цифра имеет особое значение: скрывает имя «зверя Апокалипсиса».
«Никакие цифры не способны отдалить нас от Бога, равно как и приблизить. Священное писание говорит: “Идол в мире ничто”. Давайте упражняться в добрых делах, в помощи ближним, и через ту любовь, что будет в нашем сердце, победим, в том числе наши страхи», — сказал агентству священник.
Ранее ряд СМИ написал, что игумен Вениамин Райников раскритиковал возможность появления кода автономеров 666.