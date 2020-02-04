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13:15 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: картину, приписываемую Эдуарду Мане, обнаружили в Польше

ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Ранее неизвестную картину Эдуарда Мане, вероятно, обнаружили в Польше, сообщает портал Onet.

«В запасах одного из старейших антикварных магазинов в Щецине может храниться настоящее сокровище. Все экспертизы и собранная информация свидетельствуют о том, что там, скорее всего, находится единственная в Польше работа Эдуарда Мане», — говорится в сообщении.

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На картине изображена в профиль женщина с черными вьющимися волосами и бледным лицом. По данным портала, картина несколько десятков лет находилась в одном из многоквартирных домов в Бытоме, и только на смертном одре ее владелец рассказал внукам, кто является автором произведения.

Известно, что в Польшу полотно попало из Италии, а его тогдашний владелец воевал в армии Андерса. Незадолго до смерти мужчина показал внукам характерные две буквы «EM», которыми подписана картина.

Полотно недавно попало на продажу в магазин «Антиквариат Буковский».

«Все оценщики утверждают, что это Мане, однако они отмечают, что необходимо мнение специалистов по его творчеству», — заявил хозяин магазина Яцек Буковский.

По данным Буковского, картину изучили три эксперта. Один из них оценил произведение в 2 миллиона злотых (около 500 тысяч долларов).

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