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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Студент из Британии за год похудел на 102 килограмма

Ему помогли правильный рацион и пешие прогулки.

20-летний Кайя Тункар из Манчестера год назад весил 190 килограммов. По признанию парня, он всегда был крупнее своих сверстников, а студенческая жизнь с фастфудом и едой на вынос лишь усугубила положение.

Но Кайя решил взять себя в руки после того, как у него резко ухудшилось здоровье. Он чувствовал боль в груди, не мог ходить дольше 10 минут и постоянно задыхался. Отдельным стимулом для британца стала его мама Мишель, которая записалась в клуб для похудения и за год похудела на 38 килограммов.

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Видя такие успехи мамы, Кайя решил присоединиться к ней. Вместе они готовили еду, а также по несколько часов гуляли с собаками, пишет The Mirror.

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И результаты не заставили себя ждать. Всего за год Кайя похудел на 102 килограмма и абсолютно изменился внешне. Причем настолько, что преподаватели в университете иногда его просто не узнавали и принимали за нового студента.

Екатерина Гура

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