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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник рисует реалистичные портреты с помощью ладоней

Свои руки он использует в качестве штампа для переноса картин на бумагу.

38-летний школьный учитель и художник Рассел Пауэлл прославился в Сети благодаря необычной технике рисования, которую он сам называет «ручная штамповка».

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Рассел рисует детальные и реалистичные портреты на своей ладони, а затем переносит рисунок на бумагу или холст с помощью касаний. Таким необычным образом он может «штамповать» портреты людей, животных, а также абстрактные произведения.

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Екатерина Гура

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