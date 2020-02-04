13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник рисует реалистичные портреты с помощью ладоней
Свои руки он использует в качестве штампа для переноса картин на бумагу.
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Свои руки он использует в качестве штампа для переноса картин на бумагу.
38-летний школьный учитель и художник Рассел Пауэлл прославился в Сети благодаря необычной технике рисования, которую он сам называет «ручная штамповка».
Рассел рисует детальные и реалистичные портреты на своей ладони, а затем переносит рисунок на бумагу или холст с помощью касаний. Таким необычным образом он может «штамповать» портреты людей, животных, а также абстрактные произведения.
Екатерина Гура