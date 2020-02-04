Бабуин и львенок в ЮАР повторили знаменитую сцену из «Короля Льва»

Сафари-гиду и фотографу Курту Шульцу удалось запечатлеть на камеру, как в Национальном парке Крюгера в ЮАР бабуин украл львенка. По словам Шульца, бабуин вел себя очень необычно — он затащил львенка на дерево, а потом принялся его гладить и вычесывать, как это обычно делают самки со своими детенышами.
На снимках, которые удалось сделать фотографу, животные выглядят точь-в-точь, как герои мультфильма «Король Лев», пишет Daily Mail.
Однако реальность, по словам Шульца, может быть намного печальнее. Скорее всего львенку грозит гибель от естественных причин (травмы или обезвоживания) или он может стать жертвой других агрессивных бабуинов.
Как уточнил фотограф, после того, как он сделал снимки, стая бабуинов ушла на новое место, а, поскольку людям запрещено вмешиваться в природные процессы, то о дальнейшей судьбе львенка ему ничего не известно.