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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бабуин и львенок в ЮАР повторили знаменитую сцену из «Короля Льва»

Фотограф успел сделать необычные снимки.

Сафари-гиду и фотографу Курту Шульцу удалось запечатлеть на камеру, как в Национальном парке Крюгера в ЮАР бабуин украл львенка. По словам Шульца, бабуин вел себя очень необычно — он затащил львенка на дерево, а потом принялся его гладить и вычесывать, как это обычно делают самки со своими детенышами.

Male baboon steals a Lion cub In the Kruger national park, then grooms and carry’s and cares for the cub as if it was a young Baboon, www.kurtsafari.com

Опубликовано Kurt Safari Company Суббота, 1 февраля 2020 г.

На снимках, которые удалось сделать фотографу, животные выглядят точь-в-точь, как герои мультфильма «Король Лев», пишет Daily Mail.

Male baboon steals a Lion cub In the Kruger national park, then grooms and carry’s and cares for the cub as if it was a young Baboon, www.kurtsafari.com

Опубликовано Kurt Safari Company Суббота, 1 февраля 2020 г.

Однако реальность, по словам Шульца, может быть намного печальнее. Скорее всего львенку грозит гибель от естественных причин (травмы или обезвоживания) или он может стать жертвой других агрессивных бабуинов.

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Как уточнил фотограф, после того, как он сделал снимки, стая бабуинов ушла на новое место, а, поскольку людям запрещено вмешиваться в природные процессы, то о дальнейшей судьбе львенка ему ничего не известно.

Male baboon steals a Lion cub In the Kruger national park, then grooms and carry’s and cares for the cub as if it was a young Baboon, www.kurtsafari.com

Опубликовано Kurt Safari Company Суббота, 1 февраля 2020 г.

Male baboon steals a Lion cub In the Kruger national park, then grooms and carry’s and cares for the cub as if it was a young Baboon, www.kurtsafari.com

Опубликовано Kurt Safari Company Суббота, 1 февраля 2020 г.

Екатерина Гура

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