Аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки, сообщил эксперт

Спрос на медицинские маски возрос в России после сообщений о быстром распространении китайского коронавируса по миру. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заболевших в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. На прошлой неделе два первых случая коронавируса были выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.
«У нас даже в некоторых аптеках вводят ограничения по отпуску в одни руки определенного количества масок. Там по-разному — не более 100, не более упаковки», — сказал эксперт, уточнив, что это происходит в разных регионах страны.
По данным DSM Group, с 20 по 26 января число медицинских масок, проданных в российских аптеках, выросло почти втрое по сравнению с предыдущей неделей и составило 1,385 миллиона штук. По словам Шуляка, россияне имеют склонность создавать запасы. Подобная история происходила и во время птичьего гриппа, когда население скупало лекарства, чтобы они просто были дома, отметил эксперт.
Гендиректор DSM Group считает, что маски — это низкомаржинальный товар, поэтому у аптечных сетей нет серьезного коммерческого интереса в повышении цен на них.
Поднимают цены не для того, чтобы как-то поднять рентабельность, а чтобы эту оголтелость как-то прибить. Даже при продаже 2 тысяч масок в день, если аптека подняла стоимость маски на 10 рублей, то максимум аптека получит дополнительного дохода 20 тысяч рублей.
Но и оставлять совсем низкие цены на маски сложно, продолжил он. «Совсем заградительную цену поставить нельзя, чтоб товар был очень дешевый, — его выметут ради того, чтобы он у кого-то лежал дома. А те, кому он необходим, его просто-напросто не смогут купить», — поясняет Шуляк.