Ученые нашли одно из самых ленивых животных в мире

Ученые из Будапештского университета опубликовали данные своей работы, результаты которой оказались довольно занятными. Специалисты на протяжении восьми лет изучали представителей довольно редкого вида саламандр — европейских протеев.
Об этих существах до недавнего времени было известно очень мало. Оказалось, что протеи, которые живут преимущественно в пещерах, могут несколько лет обходиться без еды, а спариваются они лишь раз в 12,5 лет, при этом живут до 100 лет. В связи с этим существа ведут крайне малоподвижный образ жизни.
За 19 протеями исследователи наблюдали с 2010 по 2018 годы. Сначала они отловили животных, пометили их, а потом выпустили в естественную среду обитания. Ученые регулярно возвращались и проверяли их передвижения. Оказалось, что за первый год большинство саламандр передвинулись не более чем на 10 метров.
За все восемь лет исследований самый активный протей продвинулся от изначальной точки на 38 метров, а самая ленивая особь вообще за семь лет ни сдвинулась с места ни на миллиметр.
По словам ученых, такие долгожители, как протеи, которые долгое время могут обходиться без еды и спаривания, а также практически не имеют врагов в естественной среде обитания, специально сводят свою активность до минимума, поскольку не имеют никакой мотивации к движению, пишет Newscientist.