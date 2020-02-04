Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
В Ухане за 10 дней построили больницу на тысячу пациентовЕе начали возводить 23 января
Фоторепортажи
15Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи в Африке
20Россиянин стал автором лучших фотопейзажей года
16:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли одно из самых ленивых животных в мире

Редкая саламандра за семь лет не сдвинулась с места.

Ученые из Будапештского университета опубликовали данные своей работы, результаты которой оказались довольно занятными. Специалисты на протяжении восьми лет изучали представителей довольно редкого вида саламандр — европейских протеев.

Об этих существах до недавнего времени было известно очень мало. Оказалось, что протеи, которые живут преимущественно в пещерах, могут несколько лет обходиться без еды, а спариваются они лишь раз в 12,5 лет, при этом живут до 100 лет. В связи с этим существа ведут крайне малоподвижный образ жизни.

За 19 протеями исследователи наблюдали с 2010 по 2018 годы. Сначала они отловили животных, пометили их, а потом выпустили в естественную среду обитания. Ученые регулярно возвращались и проверяли их передвижения. Оказалось, что за первый год большинство саламандр передвинулись не более чем на 10 метров.

За все восемь лет исследований самый активный протей продвинулся от изначальной точки на 38 метров, а самая ленивая особь вообще за семь лет ни сдвинулась с места ни на миллиметр.

По словам ученых, такие долгожители, как протеи, которые долгое время могут обходиться без еды и спаривания, а также практически не имеют врагов в естественной среде обитания, специально сводят свою активность до минимума, поскольку не имеют никакой мотивации к движению, пишет Newscientist.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин назвал безобразием инциденты с экс-главой Чувашии
Во Франции убили чеченского «оппозиционного блогера»
Аптеки начали ограничивать продажу масок в одни руки
Назвавший избирателей «терпилами» кировский депутат вышел из ЕР
Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big
Бабуин и львенок воссоздали знаменитую сцену из «Короля Льва»
Россиянам раскрыли опасность бокала вина за ужином
Здоровье
Медсестра попыталась отравить морфием пятерых новорожденных До завершения расследования женщина будет под стражей.
Hi-Tech
4 вредных привычки, от которых давно пора избавиться Они напрямую касаются вашей безопасности
Авто
Новый кроссовер Kia: цена — от 1,1 млн рублей Российский офис марки Kia раскрыл полный прайс-лист нового кроссовера Seltos
Кино
Проклова рассказала, почему вернулась в шоу «Последний герой» Актриса участвует в новом сезоне перезапущенного шоу
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Настоящие секреты от мужа - о чем вы ему никогда не расскажете? 243
Губанедур и все-все-все 111
Психолог- это дорого? 91
Нужен садик или нет? 89
Леди
В моду вошли «водолазные костюмы». Как это выглядит Радостная новость для противников оверсайза.
Новости партнеров
Экзамен на водительские права теперь сдаем по-новому
Депутат сравнила бедных с уголовниками и теперь объясняет свои слова
Скончалась Светлана Агеева из "Приключений Шурика"
Новый фильм про Великую Отечественную войну возмутил всех россиян
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь