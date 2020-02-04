17:35 (мск), источник: РИА Новости
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Специалист выразил мнение, что следует запретить пиво. Он назвал его самым опасным для здоровья напитком.
«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — рассказал Покровский.
Он объяснил, что это вещество кардиотоксично, а его суточная предельно допустимая доза содержится в 375 миллилитрах пива. Причем этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул специалист.
«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — предостерег врач.
Он привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта: они не доживали до старости
Среди наименее вредных алкогольных напитков Даниил Покровский назвал красное сухое вино. По его словам, оно богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами.