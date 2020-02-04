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17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Молодожены из Сингапура отметили свадьбу онлайн из-за коронавируса

Пара нашла оригинальное решение.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:33 MSK, 04.02
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Молодожены из Сингапура запланировали свою свадьбу на 2 февраля. Они заказали ресторан и пригласили гостей, но их планы разрушил коронавирус. Незадолго до торжества пара ездила навестить родителей жениха в китайский город Хунань, который находится рядом с печально известным Уханем.

Вернулись влюбленные всего за несколько дней до свадьбы и в разгар эпидемии, а, поскольку инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, то гости, как и сами молодожены оказались довольно встревожены.

Чтобы обезопасить гостей и при этом сыграть запланированную свадьбу, на вооружение были взяты современные технологии. В назначенный день родные и друзья собрались в ресторане, а счастливые молодожены остались праздновать у себя дома, но перед компьютером.

С помощью ноутбука, видеосвязи и большого экрана в ресторане, они смогли отпраздновать свадьбу все вместе, пишет China Press. Молодожены видели гостей на экране ноутбука, пили шампанское вместе с ними, вызывали гостей на сцену, а те говорили им тосты и поздравления.

Екатерина Гура

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