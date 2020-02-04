January 30, 2020
17:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Собака или козленок: оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети
Удачно сделанный кадр и богатая фантазия сделали свое дело.
Пользователь Reddit опубликовал на ресурсе фото своего четвероногого питомца, вид которого многих смутил. При первом взгляде на снимок сложно понять, что за существо лежит на кровати. Внешне животное напоминает то ли собаку, то ли козленка.
На самом деле это пес. Его мордочка поднята кверху и запечатлена в движении, потому и создается эффект иллюзии.
Неожиданная оптическая иллюзия стала довольно популярной и спустя несколько дней стала вирусной.
Екатерина Гура