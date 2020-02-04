Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

Создатели украинского учебника «Всемирной истории» за 10 класс разместили в разделе «Соединенные Штаты Америки в межвоенный период» обработанную в фотошопе фотографию «Обед на небоскребе», на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе нет информации об американском актере.
Оригинальная фотография «Обед на небоскребе» была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отфотошопленной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз.
«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, “дополненной” Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его», — заявил Щупак в комментарии, размещенном на его странице в Facebook.
Он отметил, что уже была похожая ситуация. В частности, по его словам, в конце 1990-х годов в одном учебном пособии был помещен портрет Октавиана Августа с подписью «Юлий Цезарь» и, как утверждает автор, никто из читателей этого не заметил. «Этот пример я уже много лет привожу во время педагогических лекций и семинаров», — отметил Щупак.
Автор учебника отметил, что пытается привлечь внимание учеников к истории использованием разных мемов, исторических анекдотов, и структурируя информацию так, чтобы она легче воспринималась.
При этом, по его словам, первым Ривза на фото в учебнике заметил ученик 10-го класса в 2019 году.
«Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети. Кстати, предлагаю найти еще мемы и “противоречивые детали” среди иллюстраций к учебнику “Всемирная история” для 10 класса. Интересно? — Надеюсь!» — отметил Щупак.