Ученые: вакцина от атипичной пневмонии может остановить новый коронавирус
Коронавирус 2019-nCoV — близкий родственник атипичной пневмонии SARS, эпидемия которой прокатилась по миру в 2003 году. К такому выводу пришли китайские вирусологи, полностью расшифровав геном возбудителя новой инфекции.
Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:33 MSK, 04.02
20 588Инфицировано
426Скончалось
644Выздоровело
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Выяснилось, что ДНК коронавируса из Уханя на 80% совпадает с генетическим кодом возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома SARS, вспышка которого 17 лет назад унесла более 700 жизней.
Тогда от атипичной пневмонии умирал почти каждый десятый зараженный, однако новый вирус, по словам ученых, значительно менее опасен.
«Фактически [2019-nCoV] — это версия SARS, которая легче распространяется, но наносит меньший вред», — объясняет вирусолог Университета Рединга Иэн Джонс.
Кроме того, исследование китайских вирусологов подтвердило, что новый коронавирус попадает в организм человека через тот же клеточный рецептор ACE2.
«А значит, методы лечения и вакцины, разработанные для SARS, должны быть действенными и в случае уханьского вируса», — заключает профессор Джонс.
Пандемии нет
Во вторник ВОЗ провела очередной брифинг по поводу эпидемии, однако отказалась признать начало глобальной пандемии нового коронавируса, поскольку подавляющее большинство зараженных по-прежнему находится на территории материкового Китая.
На все остальные страны в общей сложности приходится менее 150 случаев инфекции.
В дикой природе вирусы типа SARS встречаются у летучих мышей.
Анализ нового коронавируса, от которого в Китае уже погибло более 420 человек, показал, что его геном практически идентичен ДНК «дикого подвида» (96% совпадений).
Источник:Русская служба Би-би-си
Похожий результат дало еще одно исследование, опубликованное в понедельник в журнале Nature. Проанализировав почти 30 тыс. звеньев цепи ДНК образца 2019-nCoV, взятого у другого тяжело больного пациента, биологи также обнаружили, что она на 90% совпадает с коронавирусом диких летучих мышей.