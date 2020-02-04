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18:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые: вакцина от атипичной пневмонии может остановить новый коронавирус

Коронавирус 2019-nCoV — близкий родственник атипичной пневмонии SARS, эпидемия которой прокатилась по миру в 2003 году. К такому выводу пришли китайские вирусологи, полностью расшифровав геном возбудителя новой инфекции.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 05:33 MSK, 04.02
20 588Инфицировано
426Скончалось
644Выздоровело
17
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Выяснилось, что ДНК коронавируса из Уханя на 80% совпадает с генетическим кодом возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома SARS, вспышка которого 17 лет назад унесла более 700 жизней.

Тогда от атипичной пневмонии умирал почти каждый десятый зараженный, однако новый вирус, по словам ученых, значительно менее опасен.

«Фактически [2019-nCoV] — это версия SARS, которая легче распространяется, но наносит меньший вред», — объясняет вирусолог Университета Рединга Иэн Джонс.

Источник: EPA
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Кроме того, исследование китайских вирусологов подтвердило, что новый коронавирус попадает в организм человека через тот же клеточный рецептор ACE2.

«А значит, методы лечения и вакцины, разработанные для SARS, должны быть действенными и в случае уханьского вируса», — заключает профессор Джонс.

Пандемии нет

Во вторник ВОЗ провела очередной брифинг по поводу эпидемии, однако отказалась признать начало глобальной пандемии нового коронавируса, поскольку подавляющее большинство зараженных по-прежнему находится на территории материкового Китая.

На все остальные страны в общей сложности приходится менее 150 случаев инфекции.

В дикой природе вирусы типа SARS встречаются у летучих мышей.

Анализ нового коронавируса, от которого в Китае уже погибло более 420 человек, показал, что его геном практически идентичен ДНК «дикого подвида» (96% совпадений).

Источник: Русская служба Би-би-си

Похожий результат дало еще одно исследование, опубликованное в понедельник в журнале Nature. Проанализировав почти 30 тыс. звеньев цепи ДНК образца 2019-nCoV, взятого у другого тяжело больного пациента, биологи также обнаружили, что она на 90% совпадает с коронавирусом диких летучих мышей.

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«Эта вспышка со всей очевидностью демонстрирует способность вирусов животных передаваться человеку и вызывать тяжелые заболевания», — подчеркивают ученые.

Первые случаи новой инфекции были зарегистрированы в Ухане 12 декабря. В конце января ВОЗ признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией мирового значения.

К 4 февраля по всему миру было официально подтверждено уже более 20 тыс. случаев заражения в 24 странах, в том числе в России и Великобритании.

Однако, по оценкам гонконгских медиков, реальный масштаб эпидемии может оказаться на порядок больше.

Число погибших, по последним данным, составляет 427 человек, выздоровевших — 725.

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Николай Воронин
Корреспондент по вопросам науки

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