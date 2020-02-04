В казанском зоопарке на стенде об обитателях Африки разместили изображение чернокожего человека

Стенд «Взгляды Африки» представляет собой деревянный щит с 12-ю табличками. На каждой из них изображен глаз, по которому посетителям предлагается угадать соответствующее африканское животное. Ответ можно проверить, приподняв табличку. Под ней находится картинка с тем или иным обитателем Африки. На последней табличке изображен глаз человека, а под ней — портрет африканца.
Новый зоопарк был открыт для посетителей в конце декабря 2019 года на берегу озера Кабан. Его строили с 2015 года. Новый комплекс с 11 вольерами, 7 искусственными водоемами и 4 административными зданиями первоначально планировали открыть к 210-летию Казанского зооботсада — в августе 2016 года. Как писал «Ъ-Казань», в 2018 году власти расторгли контракт стоимостью 655 млн руб. с первым подрядчиком строительства зоопарка — с ПСО «Казань» Равиля Зиганшнина. Предполагается, что новый зоопарк будет полностью заселен животными в 2021 году. В перспективе он будет объединен со старым зоопарком, которому предстоит реконструкция.
«Ъ-Казань»