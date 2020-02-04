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19:56 (мск), источник: Коммерсантъ

В казанском зоопарке на стенде об обитателях Африки разместили изображение чернокожего человека

Посетители нового казанского зоопарка «Река Замбези» обнаружили на познавательном стенде об обитателях Африки изображение чернокожего человека. Видео об этом на своей странице в соцсети выложил пользователь под ником Bulat.

Стенд «Взгляды Африки» представляет собой деревянный щит с 12-ю табличками. На каждой из них изображен глаз, по которому посетителям предлагается угадать соответствующее африканское животное. Ответ можно проверить, приподняв табличку. Под ней находится картинка с тем или иным обитателем Африки. На последней табличке изображен глаз человека, а под ней — портрет африканца.

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Новый зоопарк был открыт для посетителей в конце декабря 2019 года на берегу озера Кабан. Его строили с 2015 года. Новый комплекс с 11 вольерами, 7 искусственными водоемами и 4 административными зданиями первоначально планировали открыть к 210-летию Казанского зооботсада — в августе 2016 года. Как писал «Ъ-Казань», в 2018 году власти расторгли контракт стоимостью 655 млн руб. с первым подрядчиком строительства зоопарка — с ПСО «Казань» Равиля Зиганшнина. Предполагается, что новый зоопарк будет полностью заселен животными в 2021 году. В перспективе он будет объединен со старым зоопарком, которому предстоит реконструкция.

«Ъ-Казань»

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