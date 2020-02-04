В Петербурге установили место захоронения Хармса

Известно, что 36-летний Даниил Хармс умер в блокадном Ленинграде 2 февраля 1942 года в психиатрическом отделении тюремной больницы в «Крестах» (Арсенальная набережная, 7). Считалось, что скорее всего писателя похоронили на Пискаревском кладбище, вместе с сотнями тысяч погибших в блокаду ленинградцев. Теперь эти догадки подтверждены.
Как рассказал корреспонденту «РГ» Александр Марс, архивные документы петербургского ГУВД однозначно указывают на то, что в первых числах февраля тела из «Крестов» вывозились именно на Пискаревское кладбище.
— Об этом, в частности, говорится в архивной справке, выданной родственникам одного из заключенных, который умер 11 февраля и был похоронен 16 февраля. Этот заключенный сидел в то же время и по тому же адресу, что и Хармс, — отмечает Александр Марс. — Также в Книге памяти «Блокада» Центра «Возвращенные имена» можно найти сведения о захоронении на Пискаревском кладбище сотрудников «Крестов», проживавших по адресу тюрьмы.
Затем в архиве Пискаревского кладбища, в копиях книг учета захоронений удалось найти сведения о том, что в эти дни тела закапывали в землю на территории братских могил 9 и 23.
На сайте Пискаревского кладбища легко найти эти могилы: 23-я небольшая, 9-я же около ста метров в длину.
Узнать, в какой именно братской могиле из двух похоронен Хармс, судя по всему, невозможно. Но мы будем продолжать работать в этом направлении. Не исключено, что нужная информация обнаружится, например, в бумагах об оплате труда могильщиков. К изучению обстоятельств захоронения Хармса подключилась его внучатая племянница. Есть надежда, что ей, как родственнице поэта, удастся узнать больше.
Недавно, 2 февраля, в годовщину смерти Даниила Хармса, активисты премии установили на Пискаревском кладбище возле могилы 9 символический памятный знак — стелу с надпись на латыни «Здесь покоится Хармс». Поскольку дополнительные памятники на мемориальном кладбище не предусмотрены, он простоял всего полчаса, как дань памяти поэта-абсурдиста.