16:21 (мск), источник: Аргументы и факты
Золото цыган и подмена бриллиантов. Мифы и правда о работе ломбардов
АиФ.ru собрал 8 популярных мифов о ломбарде и спросил эксперта, какие из них реальные.
В ломбарде работают жулики, украшения могут подменить на фальшивые, а ходят сюда только алкоголики и малоимущие. Это только часть популярных мифов о ломбардах. Мы спросили эксперта, какие их них — правда, а что — вымысел?
Владимир Мороков занимается ломбардной деятельностью 27 лет. Первый ломбард он открыл в
Владимир Мороков: Доля правды есть, но не совсем так. Попавшие в сложную жизненную ситуацию люди, конечно, приходят, в том числе малоимущие, мигранты. Но мы не заинтересованы в таком контингенте. Нам выгодно, чтобы клиент отдал золотые украшения на время, получил денежный заем, а через месяц забрал вещь, возвратив организации деньги с набежавшими процентами. Затем снова пришел и заложил ювелирное изделие. Ломбарды чаще всего живут за счет процентов, которые клиент оставляет за хранение золота или другой ценности. Желанный посетитель — тот, кто обращается не один раз.
Если малоимущий один раз пришел в ломбард, то забирать вещь он уже не вернется. Мое мнение: таким людям лучше сдавать золото скупщикам, которые дадут чуть больше денег. Бывает, приходят и такие люди, которые последнее отдают, но редко.
Для людей, для которых это последний шанс получить деньги за золото, ломбард не место. У нас оценивают вещь как лом, который идет на переплавку, а это раза в три дешевле номинала.
Из 10 клиентов выкупают 9 человек, то есть большинство. Нам невыгодно, чтобы золото оставляли. Иначе нужно реализовывать вещь в следующей инстанции, а это дополнительные расходы и издержки в работе.
Невыкупленные изделия мы продаем на крупные заводы — Таганрог или Москва. Таганрог ближе, но в Москве дают больше за изделие.
Владимир Мороков: Неправда. Основной контингент — это мелкие предприниматели, имеющие средний уровень жизни. Они занимаются
У ломбарда действительно намного проще получить денежные средства, нежели в банке. Здесь процедура проще. Предприниматель приносит золото под залог в том случае, если ему нужны деньги для оборота товара. Крупные бизнесмены идут в банк.
Почти половина постоянных клиентов — это цыгане. В обществе к ним не совсем позитивное отношение, но большинство из них — представители малого бизнеса в сельском хозяйстве, животноводстве. Знаю таких, кто занимаются металлоломом, производством водонапорных башен.
Приходят заложить золото не только для бизнеса, но и по случаю похорон, свадьбы. Такие мероприятия у них отмечают всем табором.
Цыгане закладывают ценности часто перед Новым годом и на Рождество.
Бывает, что золото собирают со всех родственников, а это родовые украшения дедушек и бабушек. Собрались табором — принесли золото, 300 граммов, это как раз на полмиллиона будет. Сейчас золото идет по 2 тыс. рублей за 1 грамм. А цыганская цепочка может весить и 100 граммов.
«Это золото моей прабабушки! Я чту ее память! — говорит Дуда или Метя — Смотрите, чтобы не пропало!».
Спустя время у них происходит финансовый «выхлоп» или сделка, и они забирают золото. И так повторяется.
Владимир Мороков: Нет, конечно, это уголовно наказуемо, да и технически сложно выполнить. Бывает, что пытаются сбыть фальшивку, но такие номера не проходят. Распознать золото не так уж сложно, и сотрудник ломбарда владеет этими навыками. Бриллианты сложнее отличить от настоящих, так как сегодня алмазы научились выращивать искусственно.
В моей практике была комичная история.
Пришла молодая пара, недавно поженились. Заложили кольцо, скорее всего, для того, чтобы сделать
На следующий день прибежала сама мама, выкупила кольцо и закатила скандал.
«В ломбардах работают все жулики, бриллианты выколупываете! Вы подменили мне камень!» — заявила она.
Я предложил ей измерить бриллиант штангенциркулем и сравнить с документом. Но женщина была в эмоциональном состоянии и не согласилась:
«Камень был маленький и блестел, а здесь большой и тусклый, вы поменяли маленький на большой!».
Убедиться в том, что камень извлечен и поставлен новый, легко. Любой ювелир может определить со 100%-ой гарантией, снимали камень или нет. Я предложил пройти к ювелиру для экспертизы. Но мне так и не удалось ее убедить, что кольцо настоящее. Посоветовал обратиться в полицию.
Владимир Мороков: Это правда! Приходит дама, на глазах слезы, высыпает горсть золота и говорит:
«Забирайте! Не хочу ничего от своего бывшего!».
Украшения серьезные оказались. Видно, ее кавалер щедро задаривал драгоценностями. Мы предложили ей отнести ювелирные украшения скупщикам, там дали бы больше денег, но женщина стояла на своем:
Я уже пришла, не хочу никуда больше идти, давайте деньги по тарифу!
Так хотелось поскорее от всего избавиться.
Владимир Мороков: Такое случается по объективным причинам. Сотрудник ломбарда не возьмет золото у подозрительных личностей, это себе в убыток. Но все равно бывают и такие прецеденты. Фигурантами являются в основном молодые люди, без опыта. Кто серьезно промышляет, тот вряд ли придет к нам сдавать краденое, ведь нужно предоставлять паспорт, в помещении есть видеокамеры. Это глупо, потому что правоохранительные органы вычислят преступника.
Владимир Мороков: От такого никто не застрахован, тем более кредитная организация. В романе Достоевского «Преступление и наказание»
Владимир Мороков: Нет такого. На заре ломбардной деятельности было подобное, организаторы сотрудничали с антикварами и ювелирами. Но сегодня этого нет. Есть свои причины. Количество всех ценных вещей на руках у населения уменьшилось. Оставшееся золото мы обязаны передавать на аукцион в другие инстанции.
Был период времени в начале 2000-х годов, когда
Владимир Мороков: Это правда. Сейчас контролирующие органы и Центробанк, которому мы подчиняемся, ужесточил требования к ведению такой коммерческой деятельности. Поэтому ломбардов, как и банков, стало меньше. Мое мнение: количество ломбардов будет сокращаться.
Закрывают ломбарды
Жесткая конкуренция между предприятиями заставила снизить ставки для населения, что невыгодно предприятию. Деятельность стала менее выгодной. Если раньше у населения брали залог под 30% в месяц, то сейчас всего 4−8%. Рентабельность низкая, плюс строгое соблюдение законов и требований.
Вид деятельности все меньше и меньше становится выгодным для организатора.
Но есть и другой факт — золото! У драгоценного металла есть тенденция роста в цене. Это самый ликвидный товар, незыблемая часть любой экономики. Поэтому ломбардам не грозит полное закрытие, клиенты будут приходить.