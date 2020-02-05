07:14 (мск), источник: Известия
Мечтать не вредно: больше половины россиян хотят сменить работу
Молодежь недовольна выбранной профессией, но боится
3 февраля сервис SuperJob опубликовал результаты исследования, согласно которому 72% работающих россиян хотят сменить профессию. Правда, как уверяют эксперты, решаются на это лишь единицы. В чем причина разочарований и что мешает воплотить мечты в жизнь — разбирались «Известия».
Исследование проводилось среди работающих совершеннолетних жителей России. Половина респондентов до 34 лет хотела бы освоить даже совершенно новую для себя профессию. Похожие результаты дало и исследование 2015 года. И сейчас, и пять лет назад об изменениях склонны мечтать молодые люди. Преподаватель РГУ нефти и газа имени Губкина,
Поколение миллениалов к 34 годам достигло карьерного потолка в выбранной профессии, работа превратилась в рутину, новых и интересных задач уже нет, поджимает и зарплатный потолок.
«Дополнительно на желание сменить профессию влияет возрастной и личностный кризис: переосмысление жизненных результатов, переоценка ценностей и расстановка приоритетов: карьера, семья, хобби».
Нельзя сбрасывать со счетов и экономическую ситуацию в избранной отрасли. Спад производства, замедление темпов экономического роста, стагнация — всё это наталкивает людей на мысли о смене профессии.
Подходить к смене профессии, как и к любым другим серьезным изменениям, нужно последовательно, напоминают специалисты. Для начала надо понять, что именно вас не утраивает сейчас, что вы хотите получить и что для этого нужно. Как правило, любые перемены планируются с учетом уже имеющегося багажа знаний.
«Принципы одинаковы абсолютно во всех профессиях, будь то водитель или менеджер по продажам. Люди осознают, что им
Вариантов подтянуть знания сегодня множество. Стоит заранее выяснить, какой подходит для желанной профессии.
«Если высшее образование получают только в образовательной организации высшего образования, то профессиональную переподготовку проходят в любых образовательных учреждениях. Требования к образовательным программам в законе есть как минимум по часам. Например, профессиональная переподготовка — это не менее 200 часов, а повышение квалификации — не менее 16 академических часов. По итогу в первом случае выдают диплом, а во втором — удостоверение», — поясняет юрист Европейской юридической службы Эрдни Цамбуев.
Всё большую популярность у желающих освоить новую специальность набирают различные
«Мы обучаем всем современным новым профессиям, в основном, конечно, цифровым: дизайн, код, управление, маркетинг. Их освоение требует не так много времени. Начиная от полугода, если это обычный
Главное в специальностях, которые предлагают подобные
По наблюдениям основателя SuperJob Алексея Захарова, далеко не все молодые люди в итоге решаются на перемены.
К похожим выводам пришли и в Skillbox. Большую часть слушателей курсов составляют выпускники вузов.
«Основная аудитория — люди 25−35 лет, которые, получив диплом о высшем образовании и поработав по специальности, поняли, что работа их не устраивает. С одной стороны, мотивационно, потому что это не так интересно, как предполагалось, или профессия вымирающая, а с другой — потому что мало платят, — объясняет Сергей Попков. — Здесь мы видим невероятное перетекание кадров. Люди уходят даже не в смежную профессию, а в совершенно новую. То есть человек работал инженером на нефтеперерабатывающем заводе, понял, что это не его история, пришел к нам учиться на дизайнера, и всё у него получается, потому что
Вторая группа слушателей — молодые люди, которые или недавно выпустились из вуза, или доучиваются. «У них, мне кажется, немного несформированный запрос на предмет собственной специальности, собственных увлечений. Классическое образование долгое, местами даже морально устаревшее. Кроме того, часто студенты не сами выбирают себе образование, вместо них это делают родители, которые и платят за обучение», — поясняет Попков.
И
«Если ты родился в шахтерском поселке и на шахте работают все: и дедушка, и папа, и дядя, то, нравится или не нравится, выбор — либо покинуть родные пенаты и
Причина — низкий уровень образования, уверен Захаров. «У нас очень мало образованных людей. Министр образования приводила данные, что примерно 20% людей не владеют навыком функционального чтения (в 2018 году министр просвещения Ольга Васильева действительно заявила, что почти четверть населения страны не владеет навыком функционального чтения. — “Известия”). То есть люди прочитают статью, но не поймут, о чем она. И это не приехавшие гастарбайтеры. Понятно, что в Москве их меньше, но в маленьких городах, деревнях — ситуация такая».
«Многие не в состоянии правильно составить резюме. У нас на сайте есть целый раздел, где объясняется, как это делать. Если коротко, то там нужно описывать, не что ты делал, а что ты сделал, то есть результаты. Но проблема — никто не читает инструкции по поиску работы. А ведь поиск работы — это тоже работа, здесь есть свои правила», — объясняет руководитель SuperJob.
Еще одна частая ошибка российских соискателей — соглашаться на первое попавшееся предложение. «Когда мы выбираем ботинки и понимаем, что они немного жмут, то идем к следующим, и так, пока не найдем подходящие.