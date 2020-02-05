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09:49 (мск), источник: РИА Новости

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.

Источник: РИА Новости

В программе «Вечерний Ургант» телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам. Он пошутил, что «легкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос.

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Сначала слова Урганта прокомментировал Twitter-аккаунт робота Fedor, автор которого отметил, что речь идет о снижении требований по зрению. Глава «Роскосмоса» ретвитнул эту запись, добавив, что подобные специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет ежедневную развлекательную передачу.

«Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится», — написал Рогозин.

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