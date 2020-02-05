09:49 (мск), источник: РИА Новости
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ответил на шутку Ивана Урганта о космонавтах.
В программе «Вечерний Ургант» телеведущий прокомментировал новость о том, что госкорпорация ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов о снижении требований к кандидатам. Он пошутил, что «легкое психическое отклонение» или «судимость по малолетству» не должны мешать человеку осуществить мечту о полете в космос.
Сначала слова Урганта прокомментировал Twitter-аккаунт робота Fedor, автор которого отметил, что речь идет о снижении требований по зрению. Глава «Роскосмоса» ретвитнул эту запись, добавив, что подобные специфические шутки связаны с тем, что Ургант слишком долго ведет ежедневную развлекательную передачу.
«Тут не только шутки и юмор закончатся, но и язык намозолится», — написал Рогозин.