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12:18 (мск), источник: Коммерсантъ

«Это не лечение, а выматывание и приближение конца»

Пациентам Самарского онкоцентра выдают противоопухолевый препарат по таблетке в день.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ирина Новикова вынуждена ежедневно ездить в Самарский онкодиспансер, чтобы получить таблетку выписанного ей жизненно важного препарата. Она назвала в Facebook такой процесс «не лечением, а выматыванием и приближением конца». В региональном минздраве заявили, что необходимый противоопухолевый препарат вошел в перечень для льготного обеспечения в рамках набора соцуслуг только с 1 января 2020 года и потому «в настоящее время осуществляется его закупка».

Пациентка самарского онкоцентра Ирина Новикова вынуждена ездить в медучреждение каждый день, включая выходные и праздничные дни: жизненно важный препарат, который нужно употреблять курсом, ей выдают по одной таблетке в сутки. Об этом госпожа Новикова сообщила в Facebook. Она проходит лечение от рака легкого, ей выписан инновационный таргетный противоопухолевый препарат «Тагриссо» (осимертиниб). «Я не знаю, что делать, не знаю, от кого требовать адекватной схемы лечения, но точно знаю, что вот это ежедневное посещение онкоцентра — это не нормально! — пишет она.— Это не лечение, а выматывание, приближение конца!».

Стоимость месячного курса лечения составляет около 400 тыс. руб., срок лечения составляет несколько месяцев.
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В сообщении отмечается, что родственники или знакомые не могут получить препарат за нее. В медицинском учреждении Новиковой сказали, что такая схема выдачи лекарства продолжится до проведения закупки препарата для льготной категории граждан. «Я знаю, что во многих регионах страны имеется возможность получать упаковку данного препарата, — заявляет она.— Там пациенты не тратят время на изнуряющие поездки. Очень надеюсь, что такое будет и в Самаре. Меня попросили потерпеть».

В региональном минздраве заявили, что согласно распоряжению правительства РФ от 12 октября 2019 года № 2406-р, препарат «Тагриссо» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и в перечень для льготного лекарственного обеспечения в рамках набора социальных услуг только с 1 января 2020 года: «В настоящее время осуществляется закупка данного препарата в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ для обеспечения по программе льготного лекарственного обеспечения».

При этом в минздраве не сообщили, какому количеству пациентов необходим препарат, а также какой объем препаратов планируется закупить. Также не были названы и сроки закупки.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в послании к жителям региона и депутатам Самарской губернской думы 3 февраля 2020 года, комментируя жалобы онкобольных, заявил, что «колоссальные деньги тратятся на борьбу с раковыми заболеваниями», однако «вся эта работа может просто разбиться об равнодушие, безграмотность и непрофессионализм на местах»:

«Приведу пример: человек обратился в наш онкоцентр, ему поставили диагноз. Для госпитализации необходимо было сдать анализы в поликлинике № 15. Заведующий отделением сказал, что не может дать направление, поскольку с лечебного заведения спишут деньги. Это не врач, это бездушный учетчик денежных знаков».

Глава региона потребовал от министра здравоохранения Самарской области Михаила Ратманова разобраться с данным вопросом и довести до всех остальных медработников порядок финансирования лечения онкоболезней.

Напомним, в 2019 году Самарская область оказалась в числе регионов, где Росздравнадзор «выявил грубые нарушения прав граждан на льготное лекарственное обеспечение».

Андрей Сазонов, Самара

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