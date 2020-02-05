Прокуратура ЗАО Москвы извинилась перед журналистом Голуновым

«Прокуратура Западного административного округа Москвы направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», — сообщили в пресс-службе.
Иван Голунов ранее потребовал официальных извинений от Генпрокуратуры России за незаконное уголовное преследование. Журналист отметил, что по закону он имеет право на реабилитацию. Ему должны принести официальные извинения за причиненный вред в письменной форме не позднее, чем через месяц после постановления о прекращении уголовного преследования.
Позднее адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что Генпрокуратура отказалась приносить извинения.
По его словам, обращение об извинениях перенаправили в прокуратуру Москвы для «проверки доводов заявителя».
Напомним, спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в попытке сбыть наркотики. Полицейские утверждали, что нашли их при личном обыске и в его квартире. Дело вызвало широкий общественный резонанс, в ходе расследования все обвинения с журналиста сняли. В итоге Ивана Голунова признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. В конце января 2020 года бывших полицейских арестовали.