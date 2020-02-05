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15:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В Симферополе воды осталось на сто дней

В Крыму принимают экстренные меры для обеспечения жителей.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вода по графику будет подаваться в частные и многоквартирные дома Симферополя из-за низкого уровня наполнения питающих город водохранилищ с 10 февраля. Об этом сегодня сообщила глава администрации города Елена Проценко. По словам председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, если сохранятся существующие темпы потребления ресурса и наполнения водохранилищ, то воды Симферополю хватит лишь на 90−100 дней. Крымские водохранилища естественного стока наполнены лишь на треть. Президент крымской Академии наук Виктор Тарасенко объяснил «Ъ» нехватку воды длительным отсутствием осадков.

Вода по графику будет подаваться в Симферополе. Ограничения коснутся живущих как в многоэтажках, так и в частном секторе. Об этом 5 февраля сообщила глава администрации города Елена Проценко. Причина ограничений — низкий уровень наполненности питающих город водохранилищ. Графики подачи воды в ближайшее время будут опубликованы на сайте администрации города.

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Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль на оперативно-хозяйственном совещании в администрации Симферополя заявил, что, при нынешнем уровне наполнения водохранилищ и потребления воды в городе хватит на 90−100 дней.

Общие запасы в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, около 28 млн куб. м (5 млн куб. м из них — остаток, который невозможно использовать). Это примерно в два раза меньше, чем год назад.

Начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко сказал «Ъ», что предварительная дата введения ограничения подачи воды — 10 февраля.

На какие периоды будут отключать воду, пока неизвестно, речь идет о ежедневных отключениях. «Ограничения пока не коснутся социально значимых объектов: больниц, школ, детсадов и т. д.», — пояснил Андрей Черниченко. По его словам, также обсуждается вопрос отключения подачи в жилые дома горячей воды.

Напомним, до 2014 года около 85% воды Крым получал из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Однако после присоединения полуострова к РФ он был перекрыт украинскими властями.

В Крыму переориентировали сельское хозяйство на выращивание менее водоемких культур. Масштабных ограничений водоснабжения населения на полуострове до сих пор не вводили.

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В Госкомводхозе Крыма «Ъ» сообщили, что в целом по Крыму ситуация лучше, чем в Симферополе.

Запасов воды в водохранилищах естественного стока на полуострове в настоящее время «меньше среднемноголетних на 34%».

Но их хватит, чтобы пройти отопительный сезон. «По данным многолетних наблюдений, хорошая наполняемость приходится на май—июнь. Так в прошлом году осадки, выпавшие в июне, заполнили водохранилища водными запасами, которые в основном используются в настоящее время», — сообщили «Ъ» в ведомстве. Также там отметили, что общая наполненность водохранилищ естественного стока в Крыму составляет на данный момент 38% (96 млн куб. м). «По окончании отопительного сезона будет рассмотрена обеспеченность республики водными ресурсами на предстоящий курортный сезон», — добавили в Госкомводхозе.

Президент Крымской академии наук Виктор Тарасенко сказал «Ъ», что к нехватке воды на полуострове привела вторая подряд малоснежная зима.

Весна, лето и осень 2019 года были засушливыми. «Не получилось с осадками. К сожалению, за эти годы ничего серьезного в плане поиска и введения новых мощностей альтернативных, связанных с опреснением, очисткой воды, не появилось», — сказал господин Тарасенко. По его словам, в Крыму ожидается потеря до 30% будущего урожая. Господин Тарасенко считает: если в Крыму несколько дней будут идти сильные дожди, ситуация с водоснабжением может исправиться. Сегодня в Крыму прогнозируют ливни, а 7—9 февраля — снегопады.

Вадим Никифоров, Симферополь

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