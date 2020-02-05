15:30 (мск), источник: Коммерсантъ
В Симферополе воды осталось на сто дней
В Крыму принимают экстренные меры для обеспечения жителей.
Вода по графику будет подаваться в частные и многоквартирные дома Симферополя
Вода по графику будет подаваться в Симферополе. Ограничения коснутся живущих как в многоэтажках, так и в частном секторе. Об этом 5 февраля сообщила глава администрации города Елена Проценко. Причина ограничений — низкий уровень наполненности питающих город водохранилищ. Графики подачи воды в ближайшее время будут опубликованы на сайте администрации города.
Глава Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль на
Общие запасы в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, около 28 млн куб. м (5 млн куб. м из них — остаток, который невозможно использовать). Это примерно в два раза меньше, чем год назад.
Начальник управления информационной политики администрации Симферополя Андрей Черниченко сказал «Ъ», что предварительная дата введения ограничения подачи воды — 10 февраля.
На какие периоды будут отключать воду, пока неизвестно, речь идет о ежедневных отключениях. «Ограничения пока не коснутся социально значимых объектов: больниц, школ, детсадов
В Крыму переориентировали сельское хозяйство на выращивание менее водоемких культур. Масштабных ограничений водоснабжения населения на полуострове до сих пор не вводили.
В Госкомводхозе Крыма «Ъ» сообщили, что в целом по Крыму ситуация лучше, чем в Симферополе.
Запасов воды в водохранилищах естественного стока на полуострове в настоящее время «меньше среднемноголетних на 34%».
Но их хватит, чтобы пройти отопительный сезон. «По данным многолетних наблюдений, хорошая наполняемость приходится на май—июнь. Так в прошлом году осадки, выпавшие в июне, заполнили водохранилища водными запасами, которые в основном используются в настоящее время», — сообщили «Ъ» в ведомстве. Также там отметили, что общая наполненность водохранилищ естественного стока в Крыму составляет на данный момент 38% (96 млн куб. м). «По окончании отопительного сезона будет рассмотрена обеспеченность республики водными ресурсами на предстоящий курортный сезон», — добавили в Госкомводхозе.
Весна, лето и осень 2019 года были засушливыми. «Не получилось с осадками. К сожалению, за эти годы ничего серьезного в плане поиска и введения новых мощностей альтернативных, связанных с опреснением, очисткой воды, не появилось», — сказал господин Тарасенко. По его словам, в Крыму ожидается потеря до 30% будущего урожая. Господин Тарасенко считает: если в Крыму несколько дней будут идти сильные дожди, ситуация с водоснабжением может исправиться. Сегодня в Крыму прогнозируют ливни, а
Вадим Никифоров, Симферополь