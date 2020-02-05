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15:16 (мск), источник: РИА Новости

В Мосгорсуде предупредили о мертвых истцах и скупке чужих долгов

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Председатель Мосгорсуд Ольга Егорова рассказала, какие юридические механизмы недобросовестные участники процесса используют в противоправных и мошеннических целях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Источник: РИА Новости

«Анализ рассматриваемых судьями дел свидетельствует, что нередко сделки совершаются исключительно с целью нанесения вреда контрагенту, третьему лицу, государству. Лица, злоупотребляющие своими правами, достигают различных целей: обогащение, необоснованное списание денежных средств, вывод денежных средств за рубеж и другие механизмы», — отметили в пресс-службе.

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Так, в противоправных интересах нередко используется институт договорной подсудности: подсудность изменяется на суды, находящиеся не в регионе деятельности участников судопроизводства. Такая мера, отметили в пресс-службе, затрудняет доступ к судопроизводству более слабой стороны гражданских правоотношений.

«В частности, речь может идти о договорах, которые заключаются между гражданами и банками, другими кредитными организациями. Ряд банков ведет свою деятельность далеко за пределами Москвы, имея региональные филиалы, кредиты предоставляют гражданам-жителям этих регионов, но иски подаются в суды Москвы», — отметили в пресс-службе.

Другой пример — использование механизмов переуступки прав. «Так, участились случаи появления организаций и физических лиц, специализирующихся на скупке чужих долгов. Сама по себе скупка долгов закону не противоречит, однако указанный механизм создает возможности для злоупотребления гражданскими правами», — пояснили в пресс-службе.

Помимо прочего председатель Мосгорсуда обратила внимание судей и на разбирательства по жилищным спорам, в которых от имени истца действуют представители по доверенности.

«Так, в судебной практике были случаи представления интересов истцов, давно умерших. К примеру, в гражданских спорах, связанных с правом собственности на жилое помещение, выступают представители по доверенности от имени лиц, скончавшихся еще до подачи иска. Председатель суда обратила внимание судей на необходимость проверки действительного волеизъявления гражданина в подобных спорах, надлежащего извещения истца, обеспечения его явки в судебное разбирательство, и установки иных значимых сведений об истце», — сказали в пресс-службе.

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