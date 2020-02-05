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19:20 (мск), источник: РИА Новости

Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пресненский суд Москвы ограничил в правах родителей девочки, пять лет живущей в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) «Мать и дитя», и передал органам опеки ребенка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Исковые требования удовлетворить, ограничить в правах Зинкина и Максимову, взыскать с каждого алименты на ее содержание в размере ¼ заработка от ежемесячного заработка или иного дохода, передать на попечение органов опеки и попечительства», — огласила решение судья Наталья Каржавина.

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Ранее суд отказал в ходатайстве истцу о назначении психолого-психиатрической экспертизы родителям. Кроме того, в среду судья дважды отказала ответчикам: не стала назначать экспертизу состояния здоровья девочки и привлекать в качестве третьего лица департамент здравоохранения Москвы.

«Радоваться рано. Слишком высока ответственность за то решение, которое принято, оно абсолютно обоснованное. Ограничение в родительских правах — это не приговор для родителей», — заявил представитель ПМЦ Анатолий Клейменов.

Ольга Лукманова, адвокат мамы ребенка, заявила, что защита будет обжаловать это решение суда.

«Будем обжаловать, были представлены медицинские документы, что мама хочет лично участвовать в процессе, однако суд нарушил ее конституционные право и вынес решение в ее отсутствие», — сказала Лукманова.

Представители органов опеки настаивали на том, что с середины 2019 года отец был у девочки несколько раз, а мать вообще не посещала ее лично. Истец указывал, что ребенок лишен возможности проживать с родителями и другими детьми.

Отказ забирать ребенка из ПМЦ представители органов опеки расценивали как уклонение родителей от своих обязанностей. По словам истца, девочка лишена участия в семейных традициях, совместных праздниках и общении с близкими родственниками, что нарушает семейные связи и навыки коммуникации. «Злоупотребление родительскими правами выражается в том, что девочку удерживают в стационаре», — указывала представитель органов опеки.

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Ответчики указывали, что мать тяжело больна, кроме того, между родителями идет бракоразводный процесс. Адвокаты указывали, что у родителей нет документов о диагнозе на руках и полного выписного эпикриза о состоянии девочки, а договор, по словам защиты, был расторгнут клиникой в марте 2019 года в одностороннем порядке. «По существу истец просит не отобрать и не передать конкретному органу опеки и попечительства ребенка, а ограничить родителей, они, в свою очередь, оказывают всевозможную помощь для улучшения состояния их ребенка, это не говорит об их злоупотреблении», — заявила представитель ответчика. Ответчики также показали запись видеозвонка мамы с девочкой и приложили фотографии. Однако, суд указал, что общение по телефону не является предметом спора.

Кроме того, как добавила адвокат, родители ежемесячно производят оплату по договору, а клиника возвращает деньги обратно. В ПМЦ сообщали, что медицинские документы за весь период лечения девочки в медцентре были переданы матери через ее представителя в феврале 2019 года. Подтверждение получения их в полном объеме от представителя матери есть в медцентре.

Гагаринский суд Москвы в сентябре уже обязывал родителей забрать ребенка из ПМЦ, однако решение исполнить так и не удалось, поскольку невозможно было установить место жительства родителей, а по тем адресам, по которым прописаны родители, приставы никого не застали.

В декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки. Ее выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.

Суд ограничил в родительских правах мать и отца девочки, с рождения живущей в больнице
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