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22:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Сооснователь Apple раскрыл свою зарплату

Стив Возняк, который вместе со Стивом Джобсом основал компанию Apple, заявил, что получает зарплату от корпорации в размере 50 долларов в неделю, хотя покинул ее в 1980-х. Об этом он сообщил в подкасте Гая Кавасаки «Выдающиеся люди».

Источник: Reuters

Возняк еще в 2018 году раскрыл, что технически остается сотрудником Apple. Тогда же он заявил, что получает в компании небольшую зарплату, хотя не уточнил, какую. По его словам, все дело в организационной структуре Apple, из-за которой он технически до сих пор подчиняется только Стиву Джобсу.

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«После его смерти в 2011 году никто не может меня уволить», — цитирует его CNBC. Таким образом, Возняк является единственным сотрудником Apple, чье имя значится в платежной ведомости с первого дня существования компании.

Возняк также рассказал, что у него и Джобса всегда было очень разное отношение к деньгам. Последний мечтал разбогатеть и стать известным человеком. Из-за этого характер Джобса сильно изменился после коммерческого успеха Apple.

Компания Apple основана Возняком и Джобсом в 1976 году. Спустя четыре года она вышла на IPO и была оценена в 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время Apple является самым дорогим брендом в мире по версии Forbes — по оценке журнала, ее стоимость составляет более чем 205 миллиардов долларов. Капитализация компании достигает 1,4 триллиона долларов.

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