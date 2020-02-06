Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Вжух — и ты в Vogue!Как рисунок школьницы из Чайковского попал на обложку журнала
Фоторепортажи
18Юбилей Дмитрия Маликова
15Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
11:40 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирусу дадут имя. Почему лучше не ошибиться при его выборе

Новым коронавирусом заразились тысячи людей, из-за него были закрыты границы, а целые регионы Китая оказались в карантине. Но у этого вируса до сих пор нет названия.

Коронавирус 2019-nCoVпо данным JHU CSSE на 19:43 MSK, 05.02
24 630Инфицировано
494Скончалось
1 029Выздоровело
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Да, его именуют коронавирусом, но это слово обозначает целую группу родственных, но разных вирусов. Его обозначают как 2019-nCoV, но произнести это практически невозможно.

Источник: Reuters

Поэтому сейчас группа ученых за закрытыми дверьми пытается придумать новому вирусу имя. В интервью Би-би-си ученые рассказали, что скоро это имя будет обнародовано. Но почему для этого потребовалось столько времени?

Часто с названием вируса возникает задержка, поскольку, по понятным причинам, сначала все думают только о том, как защитить здоровье людей. Впрочем, есть резоны, по которым поиск имени тоже должен быть приоритетом.
Кристал Уотсон
доцент университета Джона Хопкинса
Дайте отпор вирусу
Средства для иммунитета, которые помогут при эпидемии

Чтобы отличать этот вирус от других, ученые сейчас называют его просто «новым».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила временное наименование 2019-n CoV: оно составлено из года, когда вирус был обнаружен, буквы «n», и CoV — сокращение слова коронавирус. Но оно не прижилось.

«Это название трудно использовать, и в результате журналисты и широкая публика придумывают свои собственные обозначения, — говорит доктор Уотсон. — Но когда нет официального наименования, возникает опасность, что люди станут применять такие формулировки, как “китайский вирус”, что может привести к дискриминации и нападкам на жителей определенных стран».

Любые новые названия быстро распространятся по соцсетям, а этого джина назад в бутылку не загонишь.

При чем тут свиньи?

Поиском наименования занимается Международный комитет по таксономии вирусов (ICTV). Его члены, несомненно, учтут уроки недавнего прошлого.

В 2009 году вирус H1N1 получил название «свиного гриппа». В результате в Египте были забиты все свиньи, хотя грипп передавался от человека к человеку, а не от свиней. Были проблемы и с другими названиями. В 2015 году ВОЗ раскритиковала решение назвать эпидемию нового вируса «Ближневосточным респираторным синдромом» (MERS).

Мы видели примеры, когда некоторые названия болезней вызывали нападки на определенные религиозные или этнические общины, создавали неоправданные препятствия для поездок, мешали международной торговле и приводили к бессмысленному забою сельскохозяйственных животных.
заявление Всемирной Организации Здравоохранения

ВОЗ опубликовала список рекомендаций, которых следует придерживаться при поиске названия для нового вируса. Следует избегать:

  • Географических названий
  • Имен людей
  • Названий животных или видов пищи
  • Упоминаний конкретных культур или видов деятельности

Организация также считает, что название должно быть коротким и описательным, как, например, «Тяжелый острый респираторный синдром» (SARS).

Результат генетческого секвенирования нового вируса | Источник: GETTY IMAGES

Новое название также должно быть удобным для произношения, говорит профессор вирусологии Бенджамин Ньюман из Техасского университета A&M в Тексаркане.

Читайте также
Вирусный маркетинг: как китайская эпидемия сказалась на дальневосточных ценах

Пик карьеры?

Вместе с еще 10 специалистами он входит в состав комитета ICTV, обсуждающего возможное название нового вируса. Дебаты по этому вопросу начались около двух недель назад, и за два последних дня ученым удалось договориться, на каком именно имени остановиться.

Сейчас название передают в один из научных журналов, его надеются обнародовать в ближайшие дни.

«В будущем станет ясно, правильный ли выбор мы сделали, — говорит профессор Ньюман. — Участие в поиске названия такого важного вируса может оказаться для меня самым важным и долгосрочным вкладом за всю карьеру. Это большая ответственность».

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Читайте также
Минздрав выпустил памятку о коронавирусе
Карта распространения коронавируса 2019-nCoV (данные на 06.02.2020, 10:30 мск)
Следите за развитием темы Вспышка нового коронавируса в Китае
 Оправдание Трампа и смерть Кирка Дугласа. Что нужно знать 6 февраля
Умер Кирк Дуглас, актер из золотого века кинематографа
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
Украина объяснила закупку алюминия в России безысходностью
Россиян предупредили о «погодных качелях»
Данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
В украинском учебнике обнаружили карту из компьютерной игры
Сенат оправдал Трампа по всем обвинениям в рамках импичмента
В Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
Здоровье
Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы Инцидент произошел в Австрии.
Hi-Tech
Поставки смартфонов из Китая приостановлены. Будет ли дефицит? Узнали у продавцов
Авто
Новый «крузак» за миллион рублей: бывает и такое Правда, в России вы такой автомобиль не встретите, а в Индии можно купить Force Cruiser
Кино
Светлана Зейналова преобразилась в шоу «Модный приговор» Телеведущая стала героиней популярной программы о стиле
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Кто все-таки должен чистить снег? 394
А Вы знали? 157
Помогите советом в выборе коляски 136
На что уходит наша жизнь. Есть ли приложение для телефона для фиксации событий? 127
Леди
В моду вошли пряди, «выпавшие» из прически, в стиле 90-х Тренд из 90-х возвращается на полки магазинов. Как бы еще выглядеть с ним аккуратно и прилежно?
Дом
Как выглядит отель в Норвегии с номерами за 50 000 в сутки
Штрафы для шумных соседей могут составить до 150 тысяч рублей
Как грамотно обустроить 9-метровую комнату: фото
Как выглядит квартира на 81 этаже «Москва-Сити»
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь