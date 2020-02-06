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10:16 (мск), источник: РИА Новости

В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости. Карту из компьютерной игры Skyrim заметили в украинском учебнике по географии за шестой класс, изображение страницы учебника опубликовала в Facebook журналистка Анна Чабарай.

«Географию в шестом классе некоторые точно учили по картам «Скайрима», — так Чабарай подписала изображение страницы учебника и скриншот из игры.

Опубликовано Ann Chabarai Вторник, 4 февраля 2020 г.
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Учебник был издан за счет госсредств в 2014 году издательством «Генеза», его тираж — 101648 экземпляров. Авторы — Валерий Пестушко и Ганна Уварова. Сообщается, что он прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Учебник рекомендован министерством образования страны.

Карта из видеоигры размещена на 37-й странице, всего в учебнике 256 страниц.

Ранее стало известно, что создатели украинского учебника «Всемирной истории» за 10-й класс разместили в разделе «Соединенные Штаты Америки в междувоенный период» обработанную в фоторедакторе фотографию «Обед на небоскребе», на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не было указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе не было информации об американском актере.

Опубликовано Ann Chabarai Вторник, 4 февраля 2020 г.

Оригинальная фотография «Обед на небоскребе» была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отредактированной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз. Автор учебника Игорь Щупак заявил, что фото американского актера на известной фотографии разместили намеренно, чтобы привлечь внимание учеников.

Во время загрузки произошла ошибка.
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