В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim

«Географию в шестом классе некоторые точно учили по картам «Скайрима», — так Чабарай подписала изображение страницы учебника и скриншот из игры.
Учебник был издан за счет госсредств в 2014 году издательством «Генеза», его тираж — 101648 экземпляров. Авторы — Валерий Пестушко и Ганна Уварова. Сообщается, что он прошел научную экспертизу Национальной академии наук Украины. Учебник рекомендован министерством образования страны.
Карта из видеоигры размещена на 37-й странице, всего в учебнике 256 страниц.
Ранее стало известно, что создатели украинского учебника «Всемирной истории» за 10-й класс разместили в разделе «Соединенные Штаты Америки в междувоенный период» обработанную в фоторедакторе фотографию «Обед на небоскребе», на которой изображен американский актер Киану Ривз. В разделе не было указано, что данная иллюстрация не является оригиналом, также в разделе не было информации об американском актере.
Оригинальная фотография «Обед на небоскребе» была сделана неизвестным фотографом в 1932 году. На ней изображены строители, которые обедают на одном из элементов высотного здания. В отредактированной версии рядом с рабочими также сидит и грустный Ривз. Автор учебника Игорь Щупак заявил, что фото американского актера на известной фотографии разместили намеренно, чтобы привлечь внимание учеников.