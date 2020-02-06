02:58 (мск), источник: РИА Новости
Умер актер Кирк Дуглас
ВАШИНГТОН, 6 фев — РИА Новости. Звезда Голливуда Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет, сообщил журнал People со ссылкой на его сына, известного актера Майкла Дугласа.
«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино», — заявил Майкл Дуглас. По его словам, Кирк Дуглас прожил свою жизнь замечательно и оставил наследие в кинематографе будущим поколениям.
Кирк Дуглас (имя при рождении Исер Данилович) известен многочисленными ролями в кино, в том числе в фильмах «Спартак» и «Детективная история», а также на Бродвее («Пролетая над гнездом кукушки»). Он написал десять книг. Дуглас считается одним из наиболее известных и успешных