Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм «Джуди»

Ни сама Лайза, ни ее сестра Лорна Лафт не планируют смотреть фильм, рассказывающий о последних месяцах жизни легендарной певицы.
«Надеюсь, что Рене Зеллвегер хотя бы получила удовольствие от съемок», — ответила Миннелли в интервью изданию, когда ее попросили прокомментировать ленту.
Режиссер фильма Руперт Гулд рассказал, что понимает позицию сестер: «Я не уверен, что хотел бы смотреть фильм о собственной матери. Не потому, что я ее не люблю или не люблю кино в принципе, а потому что это очень личные отношения. Я надеюсь, что, если они все же его посмотрят, то они почувствуют… с каким почтением и какой любовью мы к ней относимся».
После премьеры картины в сентябре прошлого года на кинофестиваля в Теллурайде (Колорадо) и Гулд, и Зеллвегер настаивают на том, что фильм «восхваляет» Гарленд, несмотря на то, что в нем показаны трагические эпизоды ее жизни: пристрастие к алкоголю, споры с бывшем мужем Сидом Лафтом по поводу опеки над детьми.
За роль Джуди Рене Зеллвегер номинирована на «Оскар» в категории «лучшая актриса». Церемония вручения премии пройдет с ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе.