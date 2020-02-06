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06:24 (мск), источник: РИА Новости

Лайза Миннелли отказалась смотреть фильм «Джуди»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Лайза Миннелли заявила, что ей неинтересно смотреть, как Рене Зеллвегер играет роль ее матери Джуди Гарленд в байопике, сообщает Variety.

Источник: AP 2020

Ни сама Лайза, ни ее сестра Лорна Лафт не планируют смотреть фильм, рассказывающий о последних месяцах жизни легендарной певицы.

Фильм
5.7
Джуди

«Надеюсь, что Рене Зеллвегер хотя бы получила удовольствие от съемок», — ответила Миннелли в интервью изданию, когда ее попросили прокомментировать ленту.

Режиссер фильма Руперт Гулд рассказал, что понимает позицию сестер: «Я не уверен, что хотел бы смотреть фильм о собственной матери. Не потому, что я ее не люблю или не люблю кино в принципе, а потому что это очень личные отношения. Я надеюсь, что, если они все же его посмотрят, то они почувствуют… с каким почтением и какой любовью мы к ней относимся».

После премьеры картины в сентябре прошлого года на кинофестиваля в Теллурайде (Колорадо) и Гулд, и Зеллвегер настаивают на том, что фильм «восхваляет» Гарленд, несмотря на то, что в нем показаны трагические эпизоды ее жизни: пристрастие к алкоголю, споры с бывшем мужем Сидом Лафтом по поводу опеки над детьми.

За роль Джуди Рене Зеллвегер номинирована на «Оскар» в категории «лучшая актриса». Церемония вручения премии пройдет с ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе.

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