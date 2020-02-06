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12:27 (мск), источник: BBC News Русская служба

Умер Кирк Дуглас, актер из золотого века кинематографа

В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. Об этом сообщил его сын, актер Майкл Дуглас.

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«С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кинематографа, который дожил до золотых лет, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», — написал Майкл Дуглас в Instagram.

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Кирк Дуглас, урожденный Исер Данилович (позже — Демский), родился 9 декабря 1916 года в городе Амстердам, штат Нью-Йорк, в бедной еврейской семье.

Его родители эмигрировали в США в 1910 году из Могилевской губернии. Всего в семье было семь детей, Исер был единственным мальчиком.

С детства он мечтал стать актером и по окончании колледжа в 1939 году отправился в Нью-Йорк, где поступил в Американскую академию драматических искусств. Во время обучения там он сменил имя на Кирк Дуглас.

В Нью-Йорке он участвовал в театральных постановках и снимался в рекламе. В 1945 году он переехал в Голливуд, где впервые снялся в кино — его дебютом стала роль в драме «Странная любовь Марты Айверс».

Майкл и Кирк Дугласы в 2018 году | Источник: GETTY IMAGES

С начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих голливудских актеров. В число наиболее известных фильмов, в которых он снялся, входят «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), а также «Спартак» (1960).

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Всего в послужном списке актера более 80 фильмов. В 1996 году он получил почетный «Оскар» за выдающуюся карьеру.

Кирк Дуглас был дважды женат, у него родилось четверо детей. Его старший сын Майкл также стал известным актером и обладателем премии «Оскар».

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