12:27 (мск), источник: BBC News Русская служба
Умер Кирк Дуглас, актер из золотого века кинематографа
В США на 104-м году жизни умер актер Кирк Дуглас. Об этом сообщил его сын, актер Майкл Дуглас.
«С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кинематографа, который дожил до золотых лет, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил», — написал Майкл Дуглас в Instagram.
Кирк Дуглас, урожденный Исер Данилович (позже — Демский), родился 9 декабря 1916 года в городе Амстердам, штат
Его родители эмигрировали в США в 1910 году из Могилевской губернии. Всего в семье было семь детей, Исер был единственным мальчиком.
С детства он мечтал стать актером и по окончании колледжа в 1939 году отправился в
В
С начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих голливудских актеров. В число наиболее известных фильмов, в которых он снялся, входят «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957), а также «Спартак» (1960).
Всего в послужном списке актера более 80 фильмов. В 1996 году он получил почетный «Оскар» за выдающуюся карьеру.
Кирк Дуглас был дважды женат, у него родилось четверо детей. Его старший сын Майкл также стал известным актером и обладателем премии «Оскар».